İmza Bursa, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında gazeteciler ile kahvaltıda buluştu.Esmanur GÜLBAHAR/Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kahvaltı programına gazetecilerin yanı sıra İmza Bursa’nın Genel Müdürü Nesrin Parlak, işletme sahipleri Enver Demir, Celil Gür ve Dilaver Gürbüz’de katılım sağladı. 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayan Genel Müdür Nesrin Parlak, Herkes Duysun muhabirine İmza Bursa Restoran ile ilgili bilgi verdi.

İMZA, BURSA’YA İMZA ATMAYA GELİYOR

Bursa’ya imza atmaya geldiklerini vurgulayan Parlak, “Tesis açılalı 1 yıl oldu. 15 Mayıs'ta ise imza restoran açıldı. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri canlı müzik oluyor. Kendin pişir kendin ye hizmeti, kahvaltı ve canlı müzikli restoran olarak hizmet veriyor. Eylülden itibaren ünlü sanatçıları ağırlayacağız. Bursa’ya imzamızı atmaya geldik. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz.” dedi.

EĞLENCENİN ADRESİ: CİHANGİR ADVENTURE PARK

Çocukları ailelerin Bursa’da ki yeni adresi Cihangir Adventure Park oluyor. Macera parkı, adrenalin oyunları, piknik alanları ve at binme hizmetlerinin yanı sıra bu tesisisin kamp ve karavan alanlarına açılacağını dile getiren Genel Müdür Nesrin Parlak, bungalov alanlarının da olacağını ve çocuklu aileler için oldukça uygun bir tesis olduğunu belirtti.