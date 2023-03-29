Kılıçdaroğlu ve İnce arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.İ nce ve Kılıçdaroğlu görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile İnce kısa bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi"

İnce şu açıklamayı yaptı:

"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Herkes ateş ediyor bize, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada İnce hiçbir ittika katılmayacağını konuşmasının ardından, "Güle güle" diyerek açıkladı.