Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini Memleket Partisi’nin seçimlere gireceğini söyledi.

Memleket Partisi kurucu ilçe başkanı ve milletvekili adayı Yasemin Soydan baskılar sonrası alınan bu karara saygı duyulmasını belirterek “Sonuç itibarı ile bugüne kadar yaşadığı baskılar kendisini bu duruma getirmiştir. Bugün ben dahil sahada gördüğümüz AK Parti’den para aldınız şeklindeki baskılar bizi bu duruma getirmiştir. Memleket partisi varlığını sürdürecektir, Muharrem İnce bizim genel başkanımızdır aldığımız karara saygı duymak zorundayız. “

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