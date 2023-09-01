Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i makamında kabul etti. Başkan İlmek, Başkan Büyükkılıç’ı ve tüm Kayserilileri 8 Eylül’de 28’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Kültür Turizm ve Üzüm Festivali’ne davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de1991 yılından beri her yıl eylül ayının ilk cumartesi günü düzenlenen İncesu Üzüm Festivali, bu yıl da 8 Eylül’de gerçekleşecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Başkan Büyükkılıç’a festival davetiyesi ve üzüm takdim etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, “Başkanımız, İncesu’muzun geleneksel üzüm festivali vesilesi ile davetiye ile birlikte bu güzel üzümleri getirdi” dedi.

Büyükkılıç, tüm Kayserililerle festivalde buluşacaklarını, belirterek, “8 Eylül Cuma günü saat 16.00’da İncesu’muzda kültürel etkinlikleriyle birlikte festivalimizde buluşacağız. Emek verip, bu güzel üzümleri yetiştiren esnaflarımızın, çiftçilerimizin yanında yer alacağız, onların sevincini paylaşacağız, üretenin hizmetkârıyız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın nezdinde Kayserilileri 28’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Kültür Turizm ve Üzüm Festivali’ne davet eden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de “Başkanım, üzüm yarışmasında birinci olan üzümü de size hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hazır bulundu.