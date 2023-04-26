Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hesabına AK Partili Maksut Serim tarafından 10 milyon lira bağış yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'nın bugün yayımlanan Dezenformasyon Bülteni'nde yer aldı.BURSA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğinin yer aldığı Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hesabına AK Partili Maksut Serim tarafından 10 milyon lira bağışlandığı yönündeki iddiaya da açıklık getirildi.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, "Sosyal medyada, Maksut Serim tarafından Muharrem İnce'ye 10 milyon liranın bağışlandığı iddiasıyla paylaşılan dekont görselinin montajla değiştirildiği görülmektedir. Orijinal dekontun 25 Haziran 2021 tarihli, gönderen ve alıcı isimlerin farklı olduğu ve 400 liralık bir para gönderme işlemine ait olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.