İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesislerinde dört gün boyunca EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası heyecanı yaşanacak.İZMİR (İGFA) - EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası İzmir'de başlıyor. Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek şampiyona 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Spor Tesislerinde oynanacak. Kadınlar ve erkekler kategorisinde oynanacak müsabakalarda Türkiye dahil 15'er ülkenin takımları mücadele edecek.

Millilerimiz kadınlarda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre ile aynı grupta yer alıyor. Erkek U17 Plaj Hentbolu Erkek takımımızın grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayımlanacak.