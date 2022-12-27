İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi, İzmir depreminden sonra daha bilinçli bir ekip olma adına İçişleri Bakanlığı'nın AFAD nezdinde başlattığı akreditasyon sürecine 6 ay önce başvuru yaparak dahil oldu. 60 kişiyle geceli gündüzü çalışan ekip bu hafta sonu akreditasyon sınavını başarı ile tamamladı. Sınavın kesin sonucunun gelmesi ile orta seviye kentsel arama kurtarma kapsamında yerelde bu sınavı başarı ile tamamlayan ilk ekip olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, “Yaklaşık 6 aydan beri hazırlıklarını yaptığımız gece gündüz demeden eğitimlerimizi aldığımız, ailelerimizden özel hayatımızdan yeri geldi işimizden fedakarlıkta bulunduğumuz ve başarmak için söz verdiğimiz akreditasyon sınavımızı İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi olarak başarıyla sona erdirdik. Uzun bir emeğin, fedakarlığım ve gönüllülüğün bir sonucu olarak çıktığımız bu yolda çok şeyler öğrendik. Herkes kendi özel hayatını yaşarken bizler gece gündüz dernek binasında, hafta sonları enkaz alanlarında insanlığa bir faydamız dokunur diye mücadele verdik. Kolay değildi, bunun farkındaydık. Bu nedenle zora taliptik ve zor görüneni başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler gönüllü insanlarız, birincil amacımız sadece kendini düşünen, konforlu hayatının dışına çıkamayan, iş ile ev arasında mekik dokumayan birer insan olabilmekti. Geçici olan bu dünyada insanlığa faydamız dokunursa kalıcı olacağımızın farkındaydık. Tarihin tozlu sayfalarında yer almak istemediğimizden bu kutsal yolculuğa adım attık. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda hissettiğimiz değerli Belediye Başkanımız Alper Taban beyefendiye, belediyemizin çok değerli fedakar görevlilerine, Bursa AFAD'ın birbirinden kıymetli eğitmenlerine, Ankara AFAD'daki yetkililere, sınavımızda yapıcı eleştirileri ile bize ışık tutan hocalarımıza, bizleri bu altı ay boyunca canı gönülden destekleyen ve fedakarlıkta bulunan ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye çapında yerelde orta seviye kentsel arama kurtarma ekibi olacak ilk ekip olmanın gururuyla herkese afetsiz, huzurlu bir hayat diliyoruz” dedi.