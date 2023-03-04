İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) yeni dönem gönüllü eğitim programı, 4 grupta yaklaşık 300 gönüllü adayının katılımıyla start aldı.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) tarafından gerçekleştirilen yeni gönüllü eğitim programı yoğun katılımla başladı.

Bireylerin afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasında yapması ve yapmaması gereken hal ve davranışların bilincine varmaları ve afet farkındalığının sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen afet gönüllü programı, haftanın 4 gününde 4 farklı grup halinde yaklaşık 300 gönüllü adayının katılımlarıyla gerçekleştirilmeye başlandı.

Eğitimin ilk haftasında İNDAK ekibi, temel afet bilinci hakkında bilgilendirmelerde bulunarak kısa süre önce gerçekleşen ve 11 ilimizin etkilendiği depremlerden edinilen izlenimlerini gönüllü adaylarına aktardılar. Akabinde ise arama kurtarma eğitimlerinde kullanılacak temel düğümlerin öğretilmesi ile ilk hafta eğitimleri tamamlandı.

Eğitimler ile ilgili açıklamalarda bulunan İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, “Kısa süre önce yaşadığımız büyük depremler, ülkemizdeki afet gerçeğini bir kez daha sert bir şekilde göz önüne getirirken bununla birlikte vatandaşlarım üzerinde de bir afet bilinci oluşturdu. Yaşanan afetler esnasında alanda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren birçok vatandaşımızın yanı sıra bulunduğu şehirlerde de afet bölgesine yardım amaçlı çalışmalar gerçekleştiren ve bu dayanışma içerisinde yer alan insanlarımız oldu. Yaşanan bu olaylar, insanlarımızın ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek olası afetlere karşı da kendilerini hazır ve donanımlı hissetmeleri açısından bir uyaran görevi gördü. Yeni başladığımız gönüllü eğitim programımıza yoğun bir başvuru almıştık ve bununla birlikte yaklaşık 300 gönüllü adayımızın katılım sağladığı 4 grupta eğitimlerimize başladık. Gönüllü adaylarımızın ilgileri ve eğitimlerdeki istekleri bizi mutlu etti. Tüm vatandaşlarımızı eğitim programlarımıza katılmaya bekliyoruz” dedi.

Başkan Gürkan, yeni dönem kayıtlarının sürdüğünü belirtirken bununla birlikte İNDAK’a yardım ve bağışta bulunmak isteyenleri de derneğe davet etti.