İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) yeni dönem eğitimlerini; “temel arama kurtarma” ve “temel arama kurtarma ekipmanları” başlıklarında sürdürdü.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK), yeni eğitim dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önceki akşam Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde “Temel Arama Kurtarma” ve “Temel Arama Kurtarma Ekipmanları” başlıklarında bilgiler verildi.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) Başkan Yardımcısı Eyüp Köksal tarafından gerçekleştirilen eğitimde afet öncesi alınması gereken tedbirler ile afet esnası ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Köksal’ın akabinde sahneye çıkan İNDAK Görevlisi Bahadır Volkan Şenol, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıttı. Şenol, ekipmanların kullanım alanlarını ve nasıl kullanılacağını aktarırken kullanım esnasında hassas bir çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğini, afet esnasında yaşanacak bir ekipman hasarının çalışmaları ciddi manada sekteye uğratabileceğini de sözlerine ekledi.