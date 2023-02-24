İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) yeni eğitim dönemi, yoğun katılımın sağlandığı toplantı ile start aldı.

İNDAK yeni dönem eğitimleri önceki akşam Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla başladı. Yaklaşık 600 gönüllünün katıldığı törende İNDAK’ın vizyon ve misyonu ile ilgili bilgiler verildikten sonra gerçekleştirilecek olan eğitim programı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İNDAK Başkanı Ömer Gürkan’ın hoş geldin konuşmasının ardından kürsüye çıkan İNDAK Başkan Yardımcısı Eyüp Köksal, eğitim sezonu boyunca teorik ve pratik olarak sürdürülecek olan eğitim takvimi ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Arama kurtarmanın önemine değinen Köksal, bu bilincin ülke genelinde artırılması gerektiğini, afet bölgesi olan ülkemizde bilgili ve aynı zamanda bu bilgisini sahaya yansıtabilecek arama kurtarma gönüllüsü sayısının daha yukarı seviyelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti.