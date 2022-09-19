İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), İnegöl Belediyesinin katkılarıyla AFAD’ın akreditasyon sınavı öncesi eğitimlerini sürdürüyor. 57 kişilik ekip hafta sonunu alan çalışması ve enkaz çalışmasıyla eğitimlere devam etti.

AFAD’ın arama kurtarma çalışmalarında bundan sonra sadece akreditasyonu olan ekiplere görev vereceği şeklindeki kararın ardından, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) tarafından yine AFAD tarafından yapılacak akreditasyon sınavına yönelik eğitimler başlatılmıştı. Yaklaşık 2 ay sürecek olan eğitimler devam ederken, 57 kişilik İNDAK ekibi geçtiğimiz hafta sonunu da iki ayrı alanda yapılan eğitimlerle tamamladı.

Eğitimler sonucunda AFAD’ın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda Uluslararası Akreditasyona sahip olacak İNDAK ekibi, hafta sonu alan çalışması ve enkaz çalışması gerçekleştirdi. Eğitimlerde; yerleşim alanı kurma, 1 dönümlük araziye 7 genel kullanımlı 30 metrekarelik çadırların kurulması, bireysel çadırlar kurulması, saha çalışmaları kapsamında timlere ayrılma, dayama tahkimatı, kapı pencere tavan tahkimatı, domuz damı ile ağır kütle kaldırma, hava hattı ile yaralı kurtarma, beton kırma temiz ve kirli çalışma sıcak kesim enkazdan yaralı kurtarma gibi eğitimler gerçekleştirildi.