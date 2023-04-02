

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) gönüllüleri, önceki gece saha arama kurtarma kondisyon çalışmaları kapsamında gece yürüyüşü düzenledi.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) gönüllüleri, önceki akşam İnegöl Belediyesi işbirliğinde saha arama kurtarma kondisyon faaliyeti düzenledi. 90 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlik 12 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirildi.

Boğazova yaylasından başlayan faaliyette Başalan Yaylası, Sepetçi Yaylası ve son olarak Çayyaka Köyü güzergahı izlendi. Akşam saat 21:00'da başlayan etkinlik gece 02:00'de son bulurken İNDAK gönüllülerine yürüyüş esnasında kayıp arama teknikleri de gösterildi.

İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, bu ve benzeri faaliyetlerin önümüzdeki dönemde süreceğini belirterek tüm ilçe halkını İNDAK gönüllüsü olmaya davet etti.