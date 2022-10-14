İnegöl’ün gönüllü arama kurtarma ekibi İNDAK, ücretsiz olarak verdiği eğitim ve tatbikatlarla hem eğitim kurumlarında hem iş yerlerinde vatandaşları doğal afetlere karşı hazırlıyor.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), son yıllarda gösterdiği gelişimle hem gönüllü sayısını arttırdı hem de düzenlediği eğitim ve tatbikatlarla halkın afetlere karşı bilinçlenmesi noktasında çalışmalarına hız verdi. İnegöl Belediyesi’nin de katkılarıyla kurumsal bir yapıya dönüşen gönüllü ekip, özellikle son dönemde eğitim çalışmalarıyla öne çıkan İNDAK, vatandaşları afetlere karşı hazırlıyor.

Toplumun genelinde afet farkındalık bilinci oluşturmak adına gelen tüm talepleri planlamasına alarak okullar ve iş yerleri ağırlıkta olmak üzere tatbikatlar düzenleyen İNDAK, son 1 hafta içerisinde 7 ayrı tatbikat gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak yapılan tatbikatlarda bireylerin deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı eğitilmesi amaçlanıyor. Ülkemizin deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak bu alanda ciddi bir efor sarf eden ve bugüne kadar binlerce kişiye eğitim veren İNDAK, bu noktada tüm kurumları, işyerlerini ve STK’ları üyelerine özel tatbikat ve eğitimler için kendileri ile irtibata geçmeleri noktasında davette bulunuyor.