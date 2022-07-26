İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi; İnegöl Belediyesi ve İnegöl Orman İşletmesi Müdürlüğü işbirliğiyle orman yangınlarına karşı yangın söndürme eğitimlerini tamamladı.

İNDAK Başkanı Ömer Gürkan konuyla ilgili şunları söyledi;

“Geçen seneki mega yangınlardan sonra ekip olarak bu işin ciddiyetinin daha da farkına vardık. Ciğerlerimizin yanması karşısında elimiz kolumuz bağlı kalamazdık. Geçen sene 17 arkadaşımız yangınlara müdahale etmek için olay yerindeydi. Fakat sahada hem diğer ekiplerin hem de bizlerin eksikleri olduğunu gördük ve bu eksiklerimizi gidermek için yangından döner dönmez Orman İşletme Müdürlüğümüzle konuyu istişare ettik. Geçen seneki ilk eğitimimizden sonra bu sene de hem teorik hem de sahada uygulama şeklinde eğitim yapılmasına karar verildi. Beşinci Mevsim konferans salonundaki eğitimden sonra İsaören Orman Deposuna uygulama eğitimi için geçildi. Yaklaşık 80 kişilik ekibimiz orman işletme görevlileri rehberliğinde yangın eğitimlerini tamamladı. Başta pazar günlerini insanlara faydalı olabilmek adına feda eden ekip arkadaşlarıma, daha sonra her türlü desteği bize sağlayan İnegöl Belediyemize ve İnegöl Orman İşletmesi Müdürlüğüne şükranlarımızı sunuyoruz.”