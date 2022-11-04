AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklaşa tertipledikleri ve Türkiye genelinde tüm Diyanet Kurum ve Kuruluşlarında bugün aslını aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bursa İl AFAD Müdürlüğü ve Bursa İl Müftülüğünün ortaklaşa olarak tertiplediği tatbikata başta Afad Eğitmenleri olmak üzere Bursa da görev yapan Gönüllü (STK-Belediye ve Kurum) Arama Kurtama Ekipleri eğitmenlerininde katılımı ile 17 ilçede hizmet veren Müftülük kurumlarında eş zamanlı ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylunun da canlı olarak bağlanarak takip ettiği deprem tatbikatı gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığının talimatı ile AFAD Başkanlığı, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek ile afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak ve toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 2022 yılı “Tatbikatlar Yılı” olarak ilan edilmişti.

Bu kapsamda; 3 Kasım 2022 tarihinde 81 İl de eş zamanlı, Diyanet İşleri Başkanlığı İle Müşterek, Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Deprem anı ve tahliye tatbikat uygulamasına 81 İl de bulunan AFAD Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülükleri, Kuran kursları, Eğitim ve İhtisas Merkezleri iştiraki ile gerçekleşmiştir.

Sabah erken saatlerde başlayan Deprem Eğitim Tatbikatı, Diyanete bağlı Kurum, Okul, Kuran Kursu ve Çocuk yuvalarında tüm personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. 17 ilçedeki tüm Diyanet kurumlarında gerçekleşen Tatbikat adeta aslını aratmadı. Tatbikattan önce Deprem ve önlemleri hakkında bilgilendirilen katılımcılara, eğitimin ardından deprem tahliye tatbikatı ile uygulama yaptırılarak toplanma alanlarında toplanılarak tatbikat sonlandırıldı.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü Tatbikattın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Gönüllü Arama Kurtarma ekipleri Daskut, Akut, BAKUT, ANDA, BEŞİR, NAK, MAK, İNDAK, İHH, ÇELEBİ, MAGDER, Bursa MAGAMEDER ve tüm Belediye ve Kurum ekiplerine tek tek teşekkür ederken, bu tür tatbikatların sürdürüleceğini belirtti.

Bu kapsamda İNDAK olarak, İnegöl Müftülüğüne bağlı Alanyurt Edebali Kuran Kursu, Mesudiye Somuncu Baba Kuran Kursu, İnegöl Müftülük Binası ve Niyazi Kudret Yıldız Kız Kuran Kursunda 21 üyemizle bina tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.