İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi AFAD’ın yapacağı akreditasyon sınavı için geceli gündüzü çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede Pazar günü sabah erken saatlerde dernek binasında verilen brifingler ile başlayan tatbikat, genel sağlık muayenesi ile devam etti.

50 katılımcının yer aldığı çalışmada daha sonra tüm malzemeler araçlara yerleştirildi. Konvoy halinde İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağı bitişiğindeki enkaz alanına hareket edildi. Güzergah üzerinde bir petrolde sınav kurallarına uygun bir şekilde mola verildi.

Enkaz alanına yakın bir yerde altı çadır ve içinde tefrişatıyla yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda yerleşim alanı oluşturuldu. Ekipler çadır alanının oluşturulmasından sonra A timi ve B timi olarak sahaya intikal etti.

Sektörleme, kaçış alanlarının çizilmesi, enkaz alanının çevrilmesi, gaz ölçümleri yapıldıktan sonra enkazda kaba arama, sesli ve işaretli arama, tahkimat çalışmaları, ağır kütle çekimi, domuz damı çalışması, kirli ve temiz kesim, sıcak kesim, tripotla yaralı kurtarma, hava attı kurarak yaralı tahliye etme ve kuleye tırmanış iniş çalışmaları yapıldı.

Dernek Başkanı Ömer Gürkan, Aralık ayının sonundaki sınava hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini, bu süreçte kendilerine destek veren ve zamanlarından fedakarlıkta bulunan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.