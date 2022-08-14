Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti.

Erdoğan, 30'dan fazla üründe yapılacak indirimin yanı sıra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de güzel bir haber vermişti. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanım da konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız" demişti.

1400'e yakın noktada hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirimli satışa sunulacak ürünler de belli oldu. Vatandaşlar yarından itibaren bu marketlerde makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezini indirimli fiyatlarıyla satın alabilecek.

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla piyasaları rahatlatacaklarını belirten Erdoğan, dün de "Pazartesinden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirisiniz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağına, ayçiçeği yağına akınıza ne gelirse 20 çeşit tarım kredi kooperatifinden bunları alabilirsiniz ve piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ne yapacak ayarlayacak." dedi.