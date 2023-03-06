Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası ilk andan itibaren deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçen İnegöl Belediyesi, 661 yardım tırı ve kamyonu ile birlikte; günlük 21 bin kişiye sıcak yemek hizmeti, arama kurtarma ekipleri, personel ve iş makinesi desteği, depremzede ailelere konut imkanı gibi her konuda tüm imkanlarını seferber etti. Belediye Başkanı Alper Taban, “Yaralarımızı birlikte sarıyoruz ve sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de adeta seferberlik ilan edildi. İnegöl Belediyesi, ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesi 11 şehrin yaralarını sarmak adına çalışma başlattı. Asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremi sonrası bu süreçte yapılan çalışmaları anlatan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, milletimizin ortaya koyduğu birlik beraberlik örneğinin gurur verici bir tablo olduğunu ifade etti.

İNEGÖL 206 KİŞİ İLE DEPREM BÖLGESİNDE

İnegöl Belediyesi olarak deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini kaydeden Başkan Taban, “İlk olarak arama kurtarma çalışmaları için İNDAK ekibimizi bölgeye gönderdik. Depremden birkaç sat sonra ilk ekibi sevk ettik ve devamında da arama kurtarma, mutfak personeli ile geri hizmet personeli olmak üzere toplam 206 kişiyi deprem bölgelerine gönderdik. Kahramanmaraş’ta 90 kişilik İNDAK ekibi ile arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Malatya’da 30 kişilik AFAD yerel destek ekibimizle çalışmalara destek verdik. Gaziantep Nurdağı’nda 5 kişilik ekip ile enkaz kaldırma çalışmalarına katıldık. Hatay Kumlu’da 30 kişilik AFAD yerel destek ekibimizle çadır kurulumu ve gıda dağıtımları gerçekleştirdik. Gaziantep Şahinbey’de 6 kişilik ekip ile hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kahramanmaraş’ta 15 geri hizmet personelimiz, İskenderun’da 6 temizlik görevlimiz ve Elazığ’da 2 hasar tespit personelimiz çalışmalarını sürdürüyor. İnsan gücünün yanında 53 iş makinesi desteğiyle de çalışmalara katkı sunmaya çalıştık” dedi.

661 YARDIM TIRI VE KAMYONU GÖNDERİLDİ

İlçe halkının, STK ve iş insanlarının destekleriyle deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatıldığını da hatırlatan Başkan Taban, “İlk andan itibaren vatandaşlarımızın katkılarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için gerekli yardım malzemelerini toplamaya başladık. Her gün onlarca tır gönderdik bölgeye. Bugüne kadar toplamda 661 yardım tırı ve kamyonu ulaştırdık” diye konuştu.

21 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK ÇIKARILIYOR

Deprem bölgesindeki en önemli ihtiyaçlardan birinin bölgedeki ekipler ve vatandaşlara sıcak yemek çıkartmak olduğunu da kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Depremin hemen ardından yemek tırımızı ve Gastro İnegöl şeflerimizi bölgeye sevk ettik. İlerleyen zamanlarda gönderdiğimiz ve deprem bölgelerinde kurduğumuz 11 mobil mutfak ile birlikte bugün günlük 21 bin kişilik düzenli yemek çıkarılıyor.”

182 AİLEYE KONUT DESTEĞİ

“Bir yandan da deprem bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızdan İnegöl’e gelenlere burada yeni bir yaşam kurabilmeleri adına destekler sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 182 aileye konut imkanı sağlandı. Aynı zamanda istihdamları noktasında da firmalarımızla görüşmelerimiz, iş birliklerimiz devam ediyor.”