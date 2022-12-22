İNEGÖL 35 DÖNÜMLÜK MEYDANA KAVUŞACAK

İnegöl Belediyesi’nin şehrin merkezinde yapımına başladığı Merkez Park Projesi, bugün düzenlenen programda basın mensuplarına tanıtıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, “Allah nasip ederse ben tüm İnegöl’ün beğenisini kazanacak bir proje olduğunu düşünüyorum. İnegöl’e kazandırdığımız güzel bir eser olacak” dedi.

İnegöl Belediyesi, şehrin merkezinde prestijli bir meydan kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi devam ederken, bir yandan da eski hükümet konağı, kaymakamlık lojmanı ve sedir kafenin bulunduğu alanda da meydanı tamamlayacak 11 dönümlü alanda Merkez Park projesi yükseliyor. Çalışmaları kısa bir süre önce başlayan Merkez Park Projesi, bugün düzenlenen programla basın mensuplarına tanıtıldı. Projenin tüm detaylarını paylaşan Belediye Başkanı Alper Taban, tüm İnegöl’ün beğenisini kazanacak bir çalışmanın ortaya çıkacağını ifade etti.

KENT MEYDANI VE YAŞAM ALANI PROJESİ İLE MERKEZ PARK BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK

Basın mensuplarına alanda hazırlanan görseller üzerinden projeyi anlatan Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: “Bugün Merkez Park projemiz hakkında kamuoyunu ve basın mensuplarımızı bilgilendirmek istedik. Daha önce burası Hükümet Konağımızın bulunduğu alanda. Hemen karşıda da Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafe dediğimiz yapılar vardı. Burada 80’li yıllarda yapılan Hükümet Konağımızla ilgili bir süreç başlatıldı ve bu binanın kaldırılmasını sağladık. Ardından da lojman kaldırıldı ve geçtiğimiz günlerde de Sedir Kafenin kaldırılma işlemi tamamlandı. Bir taraftan da yine Merkez Park Projesini kamuoyuna sunmuş, hazırlıklarımıza başlamıştık. Bu 3 parça alanı topladığımızda 11 dönümlük bir araziye kavuşuyoruz. Tabi aradan Atatürk Bulvarımız işliyor. Fakat biz burayı mimarımızla da çalışırken karşı tarafta da bizim bir Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projemiz var, burayı da buna dahil ettiğimizde bu çalışmalar birbirini tamamlayan çalışmalar olsun dedik. Bu alanlarda herhangi bir duvar yükseltisi olmadan vatandaşlarımızın nereden gelirse gelsin girebileceği bir yapı hayata geçiriyoruz. Herkesin her yönden bu meydanlara dahil olabildiği bir alan olacak.”

İNEGÖL 35 DÖNÜMLÜK MEYDANA KAVUŞACAK

“Şehirler için meydanlar, prestijli yapılar kıymetli. Bugün Amerika’da Times Meydanı, Rusya’da Kızıl Meydan veya ülkemizde Taksim Meydanı gibi alanlar gerçekten prestij yönüyle ön plana çıkıyor. Bizim de şehrimizde gerek bu alan gerekse de karşı alan içerisinde yaklaşık 35 dönümlük alanda güzel bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız.”

280 AĞAÇLA YEŞİLLENDİRİLECEK

“Biz burada geçmişten gelen bir yapıyı kaldırdık, bu alana bir yeşil alan hüviyeti kazandırdık. Aynı zamanda rekreasyon, meydan gibi atıfta bulunduk bu çalışmalara. Bunun yanı sıra ilave özellikler de var. Bu alanda şu anda 90 civarında ağaç var. Proje tamamlandığında bu sayı 280’e çıkmış olacak.”

200 ARAÇLIK OTOPARK

“Bu alanda otopark alanları sınırlıydı. Atatürk Bulvarında İnegöl Belediyesi’nden buraya kadar olan mesafede toplam 150 araçlık otopark var. Şu an yapılan projede ise sadece yer altı otoparkı 130 araçlık. Etrafındaki açık otoparkların sayısı ise 70. Toplamda 200 araçlık otopark kazanıyoruz. Tüm caddedeki araçları toplayacak bir otopark kazanıyoruz aslında. Otoparkın da özellikle böyle merkezi bir noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Bunun yanı sıra bölgedeki ATM’lerin daha düzenli ve toplu bir hale getirildiği bir alan göreceksiniz. Beraberinde bisiklet park alanları göreceğiz. Karşı aksta da Sedir Kafe için kullanılan kapalı alanın olduğu bölgede yine bir kafe hizmeti sunacak kapalı alan olacak. Ancak biraz daha küçük bir yapı ve yeri daha ortada olacak şekilde yer alacak. Dolayısıyla burada oturup çayımızı kahvemizi içebileceğimiz, aracımızı park edebileceğimiz, dinlenebileceğimiz güzel bir meydanı, parkı kazanıyor olacağız.”

7 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

“Kazı çalışmaları şu anda başladı. Arkadaşlarımız yaklaşık 6 metre kadar derine inerek önce çıkan suyla ilgili süreci tamamlayacaklar. Ve inşallah yaklaşık 1 ay veya 40 gün içerisinde temeli dökme aşamasına getirmeyi hedefliyoruz. 7 aylık bir proje bu. Ne kadar öne çekebilirsek de o kadar öne çekmeyi arzu ediyoruz. Nihayet itibariyle karşı alan ve bu alanın tamamlanmasıyla beraber şehir merkezinde daha fazlaca yeşil alan göreceğiz. Allah nasip ederse ben tüm İnegöl’ün beğenisini kazanacak bir proje olduğunu düşünüyorum. İnegöl’e kazandırdığımız güzel bir eser olacak. Destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.”

Açıklama sonrası Başkan Taban, karşı bölgede devam eden Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesinde de incelemelerde bulundu.