Başkan Hasanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere değindi: "İYİ Parti olarak yerel seçim startımızı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Bursa'mızı onurlandırmasıyla Yeni Yılın başlangıcı ile birlikte 5 Ocak'ta resmen veriyoruz"

Hasanoğlu, Genel Başkan Akşener'in, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki büyük buluşmada, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediye başkanlarının ellerini kaldıracağını belirterek "Bu coşkulu atmosferde Bursalılar ile bir araya gelecekler" ifadelerini kullandı.