Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Şubesi, Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi.

Program, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Programa, AGD İnegöl Şubesi Başkanı Yakup Tokgöz, Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Ebu Ubeyde Bin Cerreh’in canlandırılması, AGD öğrencilerinin hazırladığı ezgi ve şiirler seslendirildi. Programın açılış konuşmasını yapan AGD İnegöl Şube Başkanı Yakup Tokgöz, programın hayırlara vesile olmasını diledi.



Tokgöz, “Kıymetli misafirlerimiz, bu gece Anadolu Gençlik Derneği olarak 81 ilimizde 251 noktada Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenliyoruz. Dünyanın her yerinde bu gece noel ve yılbaşı etkinlikleri adı altında İFSAD organizasyonları yapılırken bizler her yıl olduğu gibi gençlerimizle birlikte bu geceyi ihya etmeye gayret ediyoruz. Rabbimiz programımızı hayırlı eylesin” dedi.



Daha sonra kürsüye gelen Tarihçi Yazar Ömer Aslan, “Efendimiz A.S her birisi sağlam bir imana sahip olan ashabına cihanşumul bir portre çizmişti. Kendilerine hak ve adalete dayalı bir dünya hedefi koydu. Orduların sayıları az ama imanları kuvvetliydi. Örneğin Efendinizin hendek savaşında hendek kazılırken karşılarına çıkan kayayı üç hamlede kırdığında ashabına verdiği Sasani’nin, Yemenin ve Romanın fethedileceği müjdesine ashabı kiram tam manasıyla inanmışlardı. Bundan dolayı ordunun içinde ki herhangi bir er karşı devletin devlet başkanı ile çok rahat görüşme yapar İslam’ın izzet ve şerefini korurdu. Ashabı kiram insan öldürmeye, şehir yağmalamaya, paralarına el koymaya gitmez insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmaya davet ederlerdi. Efendimizin 1400 yıl önce Sasani, Yemen ve Roman’ın fetihleri ile ilgili verdiği müjde geçmiş değildir. Geçmiş ölü de değildir öyle olsaydı Allah azze ve celle bize Kur'an’ın da bize eski kavimlerin örneklerini vermezdi. Nasıl Sasani ve Yemen islam beldesi olduysa Roma da İslam beldesi olacak ve yer yüzüne Hak ve Adalet hakim olacaktır. Sahabe dünyayı okurken bizim baktığımız açıdan bakmazdı. Onlar dünyada Allah’ın nizamını hakim kılmak için hareket ederlerdi. İslam ülkeleri olarak biz bir kriz yaşıyoruz. Ahlaki kriz, ekonomik kriz, siyasi kriz. İslam ülkeleri kan ağlarken bizler dünyaya ağırlık verdik ahireti unuttuk. Gazze’de 7 Ekim’den buyana 20 binden fazla şehit verildi ancak dünyanın bir çok yerinden İslam’a girişler çoğaldı. Bunu iyi anlamamız lazım. İslam coğrafyaların da bu sıkıntılar yaşanırken biz bu işin neresindeyiz diye kendimizi sorgulamalıyız. Örneğin bugün Gazze müdafaasında biz bu ordunun neresinde kendimizi görüyoruz neler yapabiliriz. Kudüs Haçlılardan geri alınmadan önce Halepli bir marangoz ustası benim elimden bir şey gelmiyor ama ben Mescid-i Aksa için bir minber yapacağım demiştir. Kendisine mescidi Aksa işgal altında kurtulsa bile bunu oraya kim götürecek diye sorulduğunda ben minberi yapmakla mükellefim onun oraya nasıl götürüleceğini Mescidi Aksa’yı fetheden komutan düşünsün der. Bizler de o marangoz gibi kendimize bu ordu içinde bir iş bulmalı bu ordunun bir yerinde olmalıyız” diye konuştu.

Program, ilahiler ve dualarla sona erdi.