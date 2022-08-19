İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ameliyathane hizmete açıldı.

İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Tayfun Evren Zengi, ameliyathane hakkında bilgiler verdi. Başhekim Zengi, İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birine daha çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Ameliyathanenin Lokal ve genel ameliyathane olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu belirtti. Lokal kısmında minör cerrahi işlemler yapılması planlanmakta, hastanemize yeni başlayacak olan uzman hekimlerle birlikte hizmet kalitesinin daha üst seviyelere çıkarılması adına ilave düzenlemelerde yapılacaktır. Genel ameliyathanemizde ise Spastik ve zihinsel engelli hastalarımız ile diş tedavileri sırasında kooperasyon güçlüğü yaşanan hastalarda lokal anestezi altında gerçekleştirilemeyen ağız ve diş tedavileri yapılmaktadır. Bu birimimizde engelli ve kooperasyon güçlüğü yaşayan hastalarımızın diş çekimi, komplikasyonlu diş çekimi, gömülü diş çekimleri ve diğer cerrahi operasyonlarla, dolgu, (amalgam, ışınlı, kompozit, cam ionomer dolgu vb.) kanal tedavisi ve diş taşı temizliği, sabit ve hareketli protez işlemleri genel anestezi veya sedasyon anestezisi altında gerçekleştirilmektedir. Ameliyathanemizin şu anda 6 yataklı servisten oluşmaktadır. Bir anestezi doktorumuz, iki anestezi teknikerimiz görevlendirme usulü çalışmakta, bir tane ameliyathane hemşiremiz bu işlemi yapan diş hekimimiz ve klinik yardımcısı olarak da bir personelimiz bulunmakta” dedi.

Ameliyathanenin şimdilik haftanın 1 günü hizmet verildiğini belirten Zengi, hasta yoğunluğu ve ihtiyaçlar doğrultusunda gün ve kapasitenin artırılacağını ifade etti.