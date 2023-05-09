İnegöl-Alanyurt yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce kamyonete ardından hafif ticari araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ömer Ö.(58) yönetimindeki 41 AIH 979 plakalı TIR, önünde duraklayan sürücü Özcan I.(22) yönetimindeki ahşap yüklü 16 ALB 445 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan TIR, aynı yöne seyreden sürücü Musa M.(38) yönetimindeki 11 DE 316 plakalı hafif ticari araca da çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, kaldırım üzerinden çıkarak kıl payı, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, kamyonetteki yolcu Ufukcan I.(18) yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa