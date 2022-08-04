İnegöl’de futbol camiası gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Son olarak Orhangazi 1893 Futbol Kulübü’nü devralan İnegöl Anadolu Birlik Futbol Kulübü resmi olarak futbol camiasına adım attı.



Bursa 1. Amatör kümede mücadele edecek olan İnegöl Anadolu Birlik Futbol Kulübü’nün başkanı Mehmet Çalık kulübün kurulma süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

Başkan Mehmet Çalık’ın açıklamaları:

“Yönetim kurulumuzun, Orhangazi 1893 Futbol Kulübü ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası ilgili kulübün tüm haklarını İnegöl Anadolu Birlik Futbol Kulübü olarak devir almış bulunmaktayız.”

“2022-2023 sezonunda Bursa 1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Orhangazi 1893 Futbol Kulübü’nün tüm isim haklarını devir alarak ismini İnegöl Anadolu Birlik Futbol Kulübü olarak değiştirdik ve futbol camiasına adımımızı attık. Bu camianın yeni bir üyesi olarak İnegöl’ümüzü en iyi yerlerde temsil etmeyi kendimize görev bildik. İnegöl Anadolu Birlik Futbol Kulübü’nün İnegöl’ümüze ve tüm futbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”