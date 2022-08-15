Kuruluş aşamasını tamamlayan İnegöl Anadolu Birlik Futbol Kulübü, yönetim kurulunu oluşturarak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

HEDEFİMİZİ ŞAMPİYONLUK OLARAK BELİRLEDİK

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Çalık, “Bilindiği gibi geçtiğimiz ay Anadolu Birlik Spor Kulübü’nü kurduk. 1 Amatör’de mücadelemizi sürdüreceğiz. Liglerin Eylül ayında başlayacağı ve bu ligde mücadele edecek diğer takımların kadrolarını kurduğunu ve çalışmalarına başladığını da düşünecek olursak işimizin ne kadar zor olduğunu anlayabiliriz. Buna rağmen inanmak başarmanın yarısıdır anlayışıyla, ben ve yönetici arkadaşlarım hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Mümkün olabilecek en kısa sürede adımıza yakışır şekilde tüm Anadolu’yu kapsayacak şekilde yönetim kurmaya özen gösterdik. İnegöllüsünden, Ağrılısına, Çorumlusundan, Yozgatlısına mümkün oldukça Anadolu’yu kapsayacak yönetim oluşturduk. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen tüm İnegöl’de yaşayan vatandaşlarımızın da bizleri yalnız bırakmamasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

İLÇEMİZDEKİ ÇOCUKLARI AKTİVİTELERLE BULUŞTURMAMIZ GEREKİYOR

Ardından konuşan 2. Başkan Mehmet Yurtttutan ise, “İnegöl Anadolu Birlik Futbol Kulübü ilçemize hayırlı olsun. Şu anda İnegöl’de bildiğim kadarıyla 19 tane spor kulübü oldu. Bir şehirde bu kadar spor kulübünün olması bu şehir için önemlidir. Bu şehirde yaşayan çocuklar bizlerin çocukları ve bu çocukları aktivitelerle buluşturmamız gerekiyor. Aktivite, spor, kültür ve sanat gibi faaliyetler çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Bir kişiye dokunabiliyorsak, hayatını değiştirebiliyorsak asıl sonuca ve başarıya o zaman ulaşmış oluruz. Diğer kulüpler çalışmalarına başladı. Bizler de yönetim kurulunu oluşturarak sayın başkanımızın yanındayız. Bir an önce hem teknik heyetimizle ve futbolcularımızla anlaşmalarımızı tamamlayacağız. Ardından idmanlara başlayacağız. İnegöl’de ve Bursa’da protokol ziyaretlerine de devam edeceğiz. Onların destekleri bizlere güç verecektir ve İnegöl adına olumlu gelişmelere neden olacaktır. Ben tekrardan hayırlı olsun diyorum” dedi.

Yönetim kurulu görev dağılımı ise şu şekilde;

Başkan: Mehmet Çalık, 2. Başkan: Mehmet Yurttutan, Başkan Yardımcıları: Uğur Aras-İshak Elbistan, Futbol Şube Sorumlusu: Sebahattin Ablak, Mali İşler Sorumluları: Mehmet Alıcı-Sefa Şahin, Basın Sözcüleri: Mehmet Yurttutan-Yunus Günay, Federasyon Sorumlusu: Bilal Doğan-Uğur Diricanlı, Taraftar Sorumluları: Ergin Kara-Kadir Kaplan, Hukuki İşler Sorumlusu: Cavit Çetinkaya, Genel Kaptanlar: Sülyman Gündoğan-Özgür Doğan-Ümit Gül-Ahmet Çalık, Reklam Sorumluları: Seyit Ünalan-Kadir Çelik, Tesis Sorumlusu: Mustafa Arslan-Cengiz Taşçı, Altyapı Sorumluları: Özkan Dağhan-Recep Pulat.