Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İnegöl Belediyesi ekipleriyle İnegöl’den bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, gece gündüz demeden zamanla yarışarak enkaz altından yaralıları kurtarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi vuran 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem sonrası, tüm yurtta adeta seferberlik ilan edilerek deprem bölgelerine yardım ve arama kurtarma ekibi sevkiyatı başlamıştı. İnegöl’den İnegöl Belediyesi ile İNDAK ekipleri depremin hemen ardından bölgeye sevk edildi.

Açıklanan son verilere göre deprem bölgesinde toplam can kaybı 8 bin 574 kişiye, yaralı sayısı 49 bin 133 kişiye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları gece gündüz demeden 24 saat boyunca devam ediyor. İnegöl’den bölgeye sevk edilen ekipler de farklı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. AFAD tarafından daha önce eğitim verilen yerel destekler ekibi Malatya’da, İNDAK ekibi ise Kahramanmaraş’ta farklı ilçelerde görevlendirildi. Enkazlarda arma çalışmalarını sürdüren ekiplerden zaman zaman güzel haberler de geliyor. Kurtarılan yaralılar hem arama çalışmalarına katılan ekiplere hem de tüm yurda adeta umut oluyor.