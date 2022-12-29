Yenilenen yüzü ve açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla İnegöl AVM, 2022 yılını marka karmasına kattığı yeni mağazaları ve aldığı uluslararası ödüllerle tamamlıyor. Yılın son günlerini mağaza açılışı ve beş ödülle kapatacak olan İnegöl AVM, 2023’te daha hızlı büyümeyi hedefliyor.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, 2022’de ziyaretçilerine daha geniş bir yelpazede alışveriş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam etti. İnegöl AVM, marka karmasına yılın son günlerinde iki yeni mağaza açılışı ekleyerek, 2022 yılı sonunda toplamda sekiz mağaza açılışı yapmış oldu.

2022 YILINDA BEŞ ÖDÜL…

Sosyal sorumluluğu önceliğinde tutan İnegöl AVM 2022’yi aldığı beş ödülle bitiriyor. ‘Bir Dönüşüm Hikayesi Projesi’ ile Uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde İki Platin Ödül’ün sahibi olan İnegöl AVM proje kapsamında; renovasyon çalışmaları sırasında çatıdan sökülen yaklaşık 2 bin kilogram ağırlığındaki ahşap blokları dönüştürerek, AVM içerisinde yeniden kullanıma sundu. Yine bu proje ile üçüncü ödül olarak Amerika’dan Association of Marketing Communications Professionals tarafından verilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde de altın ödüle layık görüldü.

İnegöl AVM ayrıca İnegöl AVM renavasyon projesi ile Perakende Geliştirme ve Perakende Mimarisi kategorilerinde sektörün prestijli ödülü European Property Awards büyük ödülün sahibi oldu.