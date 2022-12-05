Yaptığı etkinliklerle çocukları her ay mutlu eden İnegöl AVM, yeni yıl için birbirinden keyifli atölye programları hazırladı. Yetişkinleri de unutmayan İnegöl AVM, aralık ayı için düzenlediği kampanyasıyla 10 Aralık’tan itibaren İnegöl AVM’den 750TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere Weltew Yatak’tan yastık hediye edecek.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, atölyeleri ve kış kampanyası ile İnegöllülere keyifli bir yeni yıl programı hazırladı.

İnegöl AVM’de 3 Aralık’ta; çocukların yeni yılda kendi şapkalarını takması için Yeni Yıl Şapkası Atölyesi, 10 Aralık’ta Neşeli Saksılar Tasarım Atölyesi,17 Aralık’ta; Yeni Yıl Kapı Süsü Atölyesi, 24 Aralık’ta Çoraptan Kardan Adam Atölyesi düzenlenecek. Migros Holünde yapılacak atölyelere dört yaş üzeri çocuklar 15:00 ile 18.00 saatleri arasında katılabilir. Atölyeler 15 kişilik gruplar halinde ve dört seans şeklinde gerçekleşecek.

BU KIŞ GÜZEL UYUYUN KAMPANYASI…

Yaptığı kampanyalarla yetişkinleri de unutmayan İnegöl AVM 10 Aralık’ta başlayacak yeni kampanyasıyla toplamda ya da tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere Weltew Yatak’tan yastık hediye edecek.

Kampanya noktası Migros holü danışma bankosu olacak. İnegöl AVM’nin stoklarla sınırlı kampanyasını kaçırmamak için acele etmek gerekiyor.