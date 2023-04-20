Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, şirketin çalışmalarını değerlendirirken, İnegöl AVM’de Mediamarkt’ın açılacağının da müjdesini verdi.Mehmet ÇETİNKAYA/a Gazete (BURSA İGFA) İnegöl’de faaliyet gösteren İnegöl AVM basın mensupları için özel bir iftar verdi. İftar programıma katılan Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezi depremlerin ülkede derin yaralar açtığını söyledi.

SEYYAR TUVALET KATKISI

İlk andan itibaren depremden etkilenen şehirlere destek olmak için çalıştıklarını aktaran Kahraman, “Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde AVM’lerimizde stantlar kurarak kan bağışına aracılık ettik. Yerel yönetimler koordinasyonunda içerisinde ısıtıcı, battaniye, kıyafet başta olmak üzere su ve kuru gıda gibi afet bölgesinde ihtiyaç duyulan ürünlerin gönderimini sağladık. Deprem bölgesindeki AVM’leri kapatarak açık otopark alanlarını halkın kullanımına açtık. En büyük ihtiyaçlardan biri olan seyyar tuvalet gönderimini gerçekleştirdik” diye konuştu.

DOWNTOWN REFERANSI

Bursa’da hayata geçecek projelere dair bilgilendirmede bulunan Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Bu yıl içerisinde açılacak ve Bursa’da kurulan yeni ve bölgenin ilk en büyük karma yaşam alanı olan Downtown Yaşam Ve Eğlence Merkezi’nin kiralama faaliyetlerini üstleniyoruz. Skytower projesinin AVM kiralama faaliyetlerini yürütüyoruz” dedi.

MEDIAMARKT SÜRPRİZİ

İnegöl AVM’nin ilçenin ve yakın çevrenin tek AVM olarak sosyal ve ekonomik hayata önemli katkı sağladığını açıklayan Kahraman, “Renovasyon çalışmamızdan sonra marka çeşitliliği ve sayısını artırdık. 30’a yakın yeni marka geldi. Bir ilk olarak, Mediamarkt da kapılarının Kurban Bayramı’ndan önce açacak” dedi.