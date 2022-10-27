Alışverişi sosyal yaşamın merkezine taşıyan İnegöl AVM, ‘Bir Dönüşüm Hikayesi Projesi’ ile Association of Marketing Communications Professionals (AMCP – Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği) tarafından ABD’de düzenlenen MarCom Ödülleri kapsamında, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu. Proje kapsamında İnegöl AVM; renovasyon çalışmaları sırasında çatıdan sökülen yaklaşık 2 bin kilogram ağırlığındaki ahşap blokları dönüştürerek, AVM içerisinde yeniden kullanıma sundu.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, gerçekleştirdiği katma değer yaratan örnek çalışmalarıyla MarCom Ödüllerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül kazandı.

Yenilenen yüzü, açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısı ve geniş sosyal alanlarıyla sağlıklı ve hijyenik bir alışverişin adresi İnegöl AVM, ‘Sorumlu marka’ anlayışı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu anlamda değer yaratan uygulamalar yapan AVM, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Bir Dönüşüm Hikayesi Projesi ile MarCom Ödüllerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde altın ödül aldı.

Dönüşüm Hikayesi projesi kapsamında; renovasyon çalışmaları sırasında çatıdan (tavandan) sökülen yaklaşık 2 bin kilogram ağırlığındaki ahşap blokları dönüştürerek, AVM içerisinde yeniden kullanıma sundu. Ahşap blokların bin kilogram kadarı ile 8 adet bank yapılarak, AVM içerisindeki ortak alanlarda ziyaretçilerin dinlenebilecekleri alanların sayısı artırıldı. Geri dönüşüme gönderilmiş ahşapların yaklaşık 300 kilogramı ile tamamen doğal ürünler kullanarak İnegöl AVM içerisinde çocukların arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirebileceği bir oyun parkı oluşturuldu. Kalan 300 kilogram ahşabı da temizleyerek ileride kullanmak için ayıran İnegöl AVM, gerçekleştirmiş olduğu geri dönüşüm çalışmasıyla toplamda 80 ağacı kesilmekten kurtardı.

SORUMLU MARKA ANLAYIŞI İLE HİZMET VERİYOR…

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla hizmet veren İnegöl AVM, her ay yetişkinlere ve çocuklara özel hazırladığı etkinlikleriyle İnegöllüleri ağırlıyor. Açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla ve birbirinden özel kampanyalarla da ziyaretçilerine seçeneği bol alışveriş keyfi sunuyor. Aynı zamanda yaptığı projelerle topluma katma değer üretme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, FİBA Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.