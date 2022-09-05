Yenilenen yüzü ve açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla İnegöl AVM; 12 Eylül’de başlayacak yeni eğitim dönemi için hayata geçirdiği etkinlikleriyle Eylül ayına neşe katıyor. Okula dönüş dönemi için planlanan çocuk programları ile hareketli bir Eylül İnegöllüleri bekliyor.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, atölyeleri, şenlik ve okula dönüş kampanyası ile İnegöllülere hareketli bir Eylül ayı programı hazırladı.

İnegöl AVM’de 8-11 Eylül arasında Okula Dönüş Şenliği gerçekleşecek. Şenlik kapsamında; çocuklara özel kalemlik boyama atölyesi, palyaço, yüz boyama, balon dağıtımı, kapla çocuk oyunu; kitap ayracı süsleme atölyesi, geleneksel çocuk oyunları, maskot, Dev Mandala, Bando etkinlikleri gerçekleşecek. Tüm etkinlikler saat 16:00 ile 19:00 saatleri arasında İnegöl AVM meydanında olacak.

Ayrıca; Femme Çanta, Boyner, Çorap Marketim, Toyzz Shop, Mi Store mağazaları da okula dönüş için indirimli ürünlerini mağaza önüne çıkartarak alışveriş stantları oluşturacaklar.

Şenlik sonrasında 18 Eylül’de de saat 16:00 – 19:00 saatleri arasında Ödev Yapıyorum Kapı Süsü Atölyesi gerçekleşecek. Etkinlik alanında yapılacak olan atölyeler okula başlayan minik misafirleri ağırlayacak.

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla hizmet veren İnegöl AVM, açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla herkesi etkinliklere ve okula dönüş alışverişine bekliyor.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, FİBA Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.