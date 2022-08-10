Yenilenen yüzü ve açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla İnegöl AVM; Ağustos ayında hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinden keyifli etkinlikler hazırladı. 13 Ağustos’da Yelpaze Boyama Atölyesi etkinliği, 14 Ağustos’da Toyhan Avcı ile 90’lar ve Yeşilçam Müzikleri dinletisi, 20-21 Ağustos’da Lisanslı Çocuk Etkinliği “Mutlu Oyuncak Dükkanı”, 30 Ağustos’da Zafer Bandosu gösterisi İnegöl AVM’nin tüm misafirleriyle buluşacak.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, atölyeleri ve etkinlikleri ile hem yetişkinler hem de çocuklar için keyifli bir Ağustos programı hazırladı.

İnegöl AVM’de 13 Ağustos’da Yelpaze Boyama Atölyesi etkinliği, 17.00-20.00 saatleri arasında İnegöl AVM meydanında gerçekleşecek. 14 Ağustos’da Toyhan Avcı ile 90’lar ve Yeşilçam Müzikleri dinletisi, 18.00, 19.00 ve 20.00 saatlerinde üç seans şeklinde olacak. 20-21 Ağustos’da Lisanslı Çocuk Etkinliği “Mutlu Oyuncak Dükkanı”, A Blok girişi Özgen Cafe önünde, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde olmak üzere 3 seans şeklinde sahnelenecek.

Türk milletinin kazandığı en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı da İnegöl AVM’de büyük bir coşku ile kutlanacak. Zafer Bandosu gösterisi 16.00, 17.00 ve 18.00 3 seans şeklinde gerçekleşecek. Gösteriye tüm İnegöl AVM ziyaretçileri katılabilecek.