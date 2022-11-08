Çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor. Kasım ayında çocuklar için birbirinden keyifli atölyeler planlayan İnegöl AVM yaptığı kampanyalarla yetişkinleri de unutmuyor. İnegöl AVM’nin 7 Kasımda başlayacak kazandıran kampanyası kapsamında, toplamda ya da tek seferde 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere 75 TL değerinde money pro card hediye edilecek.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, atölyeleri ve kazandıran kampanyası ile İnegöllülere hareketli bir Kasım ayı programı hazırladı.

İnegöl AVM’de 12 Kasım’da; çocukların çeşitli robotik sonuçlara ulaşabilecekleri ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri Makey Makey Atölyesi, 13 Kasım’da; Çocukların boyadıkları resimleri AR teknolojisi sayesinde hareketli hale getirebileceği, kendi boyadıkları renklerdeki dünyayı tablet ya da telefonlarda canlandırabilecek Artırılmış Gerçeklik Atölyesi düzenlenecek. Migros Holünde yapılacak atölyeler 15:00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de unutmayan İnegöl AVM, yetişkin birer birey olma yolunda en büyük destekçimiz olan öğretmenlerimize hediye edilebilecek atölye programları da hazırladı. 19 Kasım’da Canım Öğretmenim Masa Süsü Atölyesi, 20 Kasım’da Melek Öğretmenim Çerçeve Atölyesi gerçekleşecek. Atölyeler minik misafirlerini 15:00 ile 18:00 saatleri arasında ağırlayacak.

İNEGÖL AVM’DEN KAZANDIRAN KAMPANYA…

Yaptığı kampanyalarla İnegöllüleri de unutmayan İnegöl AVM 7 Kasım’da başlayacak yeni kampanyasıyla toplamda ya da tek seferde 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere 75 TL değerinde money pro card hediye edecek. Kampanya noktası Migros holü danışma bankosu olacak. İnegöl AVM’nin stoklarla sınırlı kampanyasına kaçırmamak için acele etmek gerekiyor.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties (Fiba CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, Fiba Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.