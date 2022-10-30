Açıldığı günden beri bölgenin çekim merkezi haline gelen İnegöl AVM'de görev değişimi yaşandı. 11 yıldır İnegöl AVM'de İşletme Müdürü olarak görev yapan Ömer Hamurcu, Fiba CP üst yönetimi tarafından İnegöl AVM'nin yeni müdürü olarak atandı.

2011 yılında hizmete açılan ve alışveriş ile ilgili hem İnegöl'ün hem de bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayan İnegöl AVM'nin yeni müdürü İnegöl kamuoyunun yakından tanıdığı Ömer Hamurcu oldu.

2011 yılında açılan İnegöl Avm'nin açılışından beri işletme müdürü olan İnegöllü Ömer Hamurcu Ekim ayı itibariyle İnegöl Avm Müdürü olarak görevlendirildi. Yapılan görevlendirme hem İnegöl halkı hem de kiracılar tarafından memnuniyet ile karşılandı.