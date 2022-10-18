Yenilenen yüzü ve açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla İnegöl AVM; Ekim ayında Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinlikler hazırladı. Bu kapsamda İnegöl AVM; 29 Ekim bandosu, Cumhuriyet Bayramı temasında hazırlanan atölyeleri ve okulların özel gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, atölyeleri ve etkinlikleri ile Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak bir Ekim ayı programı hazırladı.

29 Ekim bandosu, Cumhuriyet Bayramı atölyeleri ve okulların Cumhuriyet Bayramına özel gösterilerine ev sahipliği yapacak olan İnegöl AVM’de; Atam İzindeyiz Kitap Ayracı Atölyesi, Atatürklü Kokart Tasarlama Atölyesi, Bayrak Boyama Atölyesi gerçekleşecek. Atölye çalışmalarına 4 yaş ve üzeri çocuklar, 15.00 ile 16.00 saatleri arasında katılabilecek. 29 Ekim bandosu ise saat 15.00-16.00-17.00’de üç seans olarak ziyaretçilerle buluşacak.

Çocuk programları ile hareketli bir Ekim programı hazırlayan İnegöl AVM’de 23 Ekim Pazar günü çocuklara özel seramik kalemlik yapımı atölyesi olacak. 20 kişilik seanslar gerçekleşecek ve 14:00 ile 18:00 saatleri arasında 5 yaş üzeri çocukların katılabileceği atölye programı minik misafirlerini bekliyor.

BİRBİRİNDEN GÜZEL KAMPANYALAR ALIŞVERİŞ KEYFİ…

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla hizmet veren İnegöl AVM, her ay yetişkinlere ve çocuklara özel hazırladığı etkinlikleriyle İnegöllüleri ağırlıyor. Açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla ve birbirinden özel kampanyalarla da ziyaretçilerine seçeneği bol alışveriş keyfi sunuyor.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, FİBA Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.