İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir gönüllü olarak gittiği deprem bölgesinde görev aldı. Gönüllü olarak görev alan görevlilerin videoları Adalet Bakanlığı Sosyal Medya hesabında paylaşıldı.

Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gönüllü olarak bölgeye giden personellerin röportajlarını paylaştı. Bakanlığın Sosyal medya hesabında yapılan paylaşım şu şekilde;

Gönüllü olarak koşarak gittiler. Adalet hizmetlerinin aksamaması için ellerini taşın altına koydular. Depremin ardından adalet hizmetlerini sürdüren fedakâr kahramanlar yaşadıklarını aktarıyor.

İnegöl Adliyesi Zabıt Katibi Şair Hasan Durmuş ise, “Kendi üzerimize düşen mesleğimiz ile alakalı yapabileceğimizi en iyi işi yapabilmek için buraya geldik” dedi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir yapılan röportajda şu ifadeleri kullandı; “Her birimiz, bu bölgedeki insanların acısını yaşayarak, bu bölgede adli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi, ölen insanların ailelerine tesliminin yapılması amacıyla ölü muayene işlemlerinin yerine geçilmesi, şüpheli insanların ilerleyen aşamadaki sorumluluklarının tespiti amacıyla delillerin ivedi şekilde toplanması amacıyla gönüllü olarak bu bölgede görev almak istedik.”