İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, AK Parti Bursa Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

2019 yılı 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti’de Belediye Başkanı Alper Taban’ın listesinde yer alan ve seçimler sonrası İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Oğuzhan Uslu, bu kez de TBMM’de Milletvekili olarak girmek için ilk adımı attı.

Belediye Meclis kadrosundan Belediye Başkan Yardımcılığı makamına getirilen İnşaat Mühendisi Oğuzhan Uslu, İmar İşleri Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden sorumluydu.

Hem başkan yardımcılığı hem de Belediye Meclis Üyeliğinden istifa eden Uslu’nun yaklaşık ay önce Milletvekilliği aday adaylığı için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan müsaade istediği, Başkan Taban’ın da uygun gördüğü öğrenildi.

Oğuzhan Uslu’nun istifa etmesinin ardından Mecliste yerine gelmesi düşünülen Semih Gülerer’de yine Bursa Milletvekilliği aday adayı olduğu için meclis üyeliğini düşünmediğini açıklamıştı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın Oğuzhan Uslu’nun yerine yeni atama yapma kararı alabileceği gibi seçimlere 1 yıl gibi az bir süre kalması nedeniyle yeni bir isim görevlendirmeyeceği ihtimaller arasında yer aldı. Öte yandan AK Parti meclis üyeliğine Osman Akbulut ya da Ayhan Işık getirilecek.