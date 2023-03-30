30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle sıfır atık konusuna dikkat çekmek ve bu alanda yapılan çalışmaları kamuoyuna duyurmak adına bilboard çalışması yapan İnegöl Belediyesi, 4 yılda 31 bin ton atık toplayarak; 255 bin ağaç, 2 milyon kg sera gazı, 100 bin varil petrol ve 100 milyon kwh enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı.

İnegöl Belediyesi, çağımızın en büyük sorunu olan doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı konusunda 2019 yılında önemli bir adım atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık projesi kapsamında Bursa’da ilk Sıfır Atık Ofisini İnegöl Belediyesi bünyesinde hayata geçirmişti. Aynı tarihlerde şehrin temizlik hizmetleri ve geri dönüşüm atıklarının toplanmasını da kendi bünyesine dahil eden İnegöl Belediyesi, 4 yılda sıfır atık konusunda ciddi kazanımlar elde etti.

4 YILDA ELDE EDİLEN KAZANIMLAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

İnegöl Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle hem sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çekmek hem de bu alanda yapılan çalışmaları kamuoyuna duyurmak adına bir bilboard çalışması gerçekleştirdi. 4 yılda elde edilen kazanımların tek tek sıralandığı tasarımda, ilçe halkına da verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi. Yapılan çalışmada 4 yılda 31 bin ton atık toplandığı ve bu atıklarla; 255 bin ağaç, 2 milyon kg sera gazı, 100 bin varil petrol ve 100 milyon kwh enerji tasarrufu sağlandığı açıkladı.

“ŞEHİR OLARAK BAŞARDIK”

Konuya ilişkin bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, çağımızın en büyük sorunu olan doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının maalesef ekosistemi tükettiğine, atıkların havada, toprakta ve suda birikmesine yol açtığına dikkat çekti. Gelinen noktada kaynaklar tükenirken doğal yaşamın da büyük tehlikeye girdiğini işaret eden Başkan Taban, “Daha iyi bir gelecek için 2019 yılından itibaren Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan eğitimler ile birlikte toplanan atık miktarlarında artış gözlenmektedir. Biz de kurum olarak 2019 yılında Bursa’da ilk sıfır atık ofisini hizmete açmıştık. Hem bu ofisin faaliyetleri hem de temizlik ve geri dönüşüm atıklarının toplanması hizmetini kendi bünyemize dahil etmemiz neticesinde son 4 yılda ciddi kazanımlar elde ettik. Bu kazanımlar geleceğe kazandırılan değerler olarak kayıtlarımıza geçti. Tabi bunu yaparken vatandaşlarımızın da projeye katkısı, desteği büyük oldu. Şehir olarak bu tablonun ortaya çıkmasını sağladık. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“GELECEĞE GÜZEL BİR MİRAS BIRAKIYORUZ”

4 yıllık verilerin kamuoyu ile de paylaşılması, elde edilen neticenin görülmesi adına bir bilboard çalışması yaptıklarını da hatırlatan Başkan Taban, “İstedik ki vatandaşlarımız bu çalışmaların neticelerini görsünler, bilsinler. Bu sayede daha fazla dikkat etsinler, sıfır atık projesine katkı sunmayanlar da buradan görüp destek versin. Bakın 4 yılda 31 bin ton atık toplamışız. Bu atıklar vatandaşlarımızın kaynağında ayrıştırdığı geri dönüşümler sayesinde toplandı. Çöp dışında kalan geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanıp ekiplerimizce uygun şekilde bertaraf edilmesi ile oluştu. Neticede 4 yıllık gayretle 255 bin ağacı geleceğe kazandırmış olduk. Bir başka deyişle geri dönüşüme olan katkıyla 255 bin ağacın kesilmesini önledik. 2 milyon kg sera gazı, 100 bin varil petrol ve 100 milyon kwh enerji tasarrufu sağlamış olduk. Bunlar küçümsenecek rakamlar değil. İnegöl olarak geleceğe güzel bir miras bıraktık. Devam eden çalışmalarımızla bırakmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

SIFIR ATIK İLE NE AMAÇLANIYOR?

Sıfır atık ile ne amaçlandığından da söz eden Başkan Taban, “Sıfır atık ile beraber kaynaklar daha verimli kullanılır. İsrafın önüne geçildiği için maliyetler düşer. Çevre ve canlılar için riskler azalır. Ağaçların ihtiyaç fazlası kesilmesi önlenir. Havaya salınan sera gazı miktarında azalma olur. Atık depolama alanlarında tasarruf sağlanır. Örneğin geri dönüştürülen her 1 ton cam için 100 litre petrolden tasarruf edilebilir. Bunların neticesinde ekonomik katkılarla beraber gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya kalır. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle

bir kez daha vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya ve sıfır atık uygulamalarımıza katkı sunmaya davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.