Kiralama işlemi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, 18 Şubat 2025 Salı günü saat 11.00’de İnegöl Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhaleye sunulan taşınmazlardan 4’ü, Cerrah Mahallesi’ndeki ürün toplama merkezinde yer alan iş yerleri. Bu iş yerleri tarımsal ürün alım satımı için kullanılacak ve her biri aylık 1.600 TL kira bedeli ile kiralanabilecek.

Öte yandan, Güzelyurt Mahallesi’nde 26.916,22 m² büyüklüğünde bir tarla ve Fındıklı Mahallesi’nde 2.299,31 m² büyüklüğünde bir tarla da kiraya verilecek. Bu tarlaların yıllık tahmini kira bedelleri sırasıyla 26.000 TL ve 5.000 TL olarak belirlendi.

KATILIM ŞARTLARI İSE ŞU ŞEKİLDE

İhaleye katılmak isteyenlerin, 18 Şubat saat 10.00’a kadar gerekli belgeleri İnegöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi’ne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekiyor.

Başvuru için istenen belgeler, gerçek ve tüzel kişiler için farklılık gösteriyor. Gerçek kişilerden ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan sureti, geçici teminat makbuzu gibi evraklar istenirken, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, noter onaylı vekâletname gibi ek belgeler talep ediliyor. Tarlalar için başvuruda bulunacak kişilerin ayrıca ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi sunmaları gerekiyor.

İhaleye teklif vermek isteyenler, ihale dosyasını satın almak zorunda olup, ihalenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda nihai karar ihale komisyonuna ait olacak.