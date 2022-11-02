İnegöl Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilmiş olan iyi uygulamaları ödüllendirdiği Altın Karın Ödülleri kapsamında Afet Yönetimi kategorisinde “Afet Çantası” uygulamasıyla ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği’nin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilen örnek uygulamaları ödüllendirdiği organizasyon olan Altın Karınca Ödülleri, Salı günü gerçekleştirildi. Amacı iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamak olan Altın Karınca Ödüllerinde, İnegöl Belediyesi de Afet Çantası uygulamasıyla ödül almaya hak kazandı. İnegöl Belediyesi Haziran ayında da Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödüllerinde aynı uygulama ile ödüle layık görülmüştü.

ÖDÜLÜ BAŞKAN TABAN ALDI

Türkiye’nin en prestijli Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonundaki Altın Karınca Ödül törenine, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’da katıldı. 10 ayrı kategoride gerçekleştirilen Altın Karınca Ödülleri kapsamında, Proje Kategorileri alanında Afet Yönetimi kategorisinde “Afet Çantası” uygulamasıyla İnegöl Belediyesi ödül almaya hak kazandı. Törende ödülü alan Başkan Alper Taban, organizasyonu gerçekleştiren ekibe ve projelerin değerlendirmesini yapan jüriye teşekkür etti.

AFET ÇANTASI UYGULAMASI NEDİR?

Afet Çantası uygulaması, İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanmış olan bir aplikasyondur. Sadece İnegöl değil, ülke genelinde tüm vatandaşların kullanabildiği bu uygulama, deprem kuşağı bölgesinde ve fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde vatandaşlara büyük kolaylık ve imkan sağlayan bir uygulama. Bu aplikasyon sayesinde vatandaşlar olası bir afet durumunda Acil Yardım Butonu, Yardım Düdüğü, Güvendeyim Butonu ve Güvende Değilim Butonunu kullanarak internet erişimi olmasa dahi haberleşme sağlayabiliyor. Ayrıca aplikasyon içerisinde Acil Yardım, Doğal Afetler ve Acil Toplanma Noktaları gibi konularda da bilgiler yer alıyor.