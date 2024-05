İnegöl’ün iyi bir sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda iyi bir tarım şehri olduğuna vurgu yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde şehre özgü bir tarım modelini ilmek ilmek işleyerek hayata geçirdiklerini ifade etti. Taban, teknolojinin tarıma entegre edilmesi, güç birliği, yenilikçi proje ve uygulamalar ile İnegöl Belediyesi’nin İnegöl Tarım Modeliyle çiftçisinin yanında olduğunu söyledi.

İnegöl’de tarım sektörü de son yıllarda yakaladığı ivmeyle adından sıkça söz ettirir hale geldi. Şehrin bereketli topraklarında yetişen pek çok ürün hem yurt içi hem yurt dışında damakları tatlandırırken, İnegöl Belediyesi de tarıma sağladığı katkı ve desteklerle bu alanda ivmenin yükselmesinde önemli bir rol oynadı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde tarımda güç birliğini sağlayan ve tüm çiftçileri tek çatı altında toplayan Üreten Çiftçiler Kooperatifi, bu kooperatif çevresinde farklı alanlarda yapılan yenilikler ve çalışmalarla, İnegöl Tarım Modelini anlattı.

“14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun”

İnsanlık için üretimin önemli, tarımsal üretimin ise hayati olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Özellikle pandemi sürecinde gördük bunu, kısıtlamalar başladığında herkes gıda stoğu için marketlere koştu. İnegöl olarak bizim elimizde de bu anlamda bir güç var, bereketli topraklarımız. Bu topraklar bizlere bir lütuf. Bizler de elimizden geldiğince en iyi şekilde toprağı işleyip tarımsal üretimi güçlendirmek zorundayız. İnegöl Belediyesi olarak bu düşünceyle üreticimizin, çiftçimizin her an yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü de kutluyorum” dedi.

“İnegöl tarım modelini ilmek ilmek işliyoruz”

Teknolojinin de entegre edildiği İnegöl Tarım Modeli hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Bizler yerel yönetim olarak şehrimizin bu değerine katkı sağlamak, tarımı daha yüksek sesle konuşmak, başkaca şehirlere ve hatta ülke sathında tarım politikalarına örnek olacak İnegöl Tarım Modelini ortaya çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnegöl Tarım Modelini adeta ilmek ilmek işliyoruz. Bu çerçevede ilk iş olarak şehirdeki çiftçiler arasında güç birliğini sağlayacak Üreten çiftçiler Kooperatifini kurduk. Böylece İnegöl Mobilyası markasında olduğu gibi tarımda da marka olmayı hedefliyoruz. Kooperatifimizin ilk faaliyeti olarak da bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerin depolanması adına yeni bir soğuk hava deposunu şehrimize kazandırdık. Akabinde Özündenkuru ismiyle oluşturduğumuz meyve ve sebze kurutma tesisini hizmete açtık. Bu tesislerle çiftçimiz ürününü işleyip daha katma değerli hale getiriyor. Kazancını arttırıyor. Aynı zamanda bir markaya da sahip olmuş olduk. Şimdi sırada yeni hedefler, yeni tesisler var. Yekvücut halde tüm çiftçilerimizle özgün bir İnegöl Tarım Modelini ortaya koyarak bu modelle tüm Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Çiftçilerimizi aynı çatı altında toplayan kooperatifimiz aracılığıyla İnegöl’de ürettiğimiz ürünleri şehrimizde daha nitelikli hale getirerek bu tesislerimizde depolayacağız, kurutma ve paketleme tesislerinde işleyip kendi pazarlama ağımızı da oluşturarak doğrudan nitelikli alıcıya ulaştıracağız. Bu sayede çiftçimizin tarlada toplayıp aracılarla ucuza sattığı ürünü biz kendi bünyemizde işleyip daha iyi kârlarla satmayı, çiftçimizin kazancını arttırmayı hedefliyoruz. Üreten Çiftçiler Kooperatifini teknoloji ile donatarak hem üreticilerimizin maliyetini düşürmeyi hem de enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Bu yönde adımlar atıyoruz. Bu çerçevede Deydinler Mahallesinde kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifi soğuk hava deposunda Güneş Enerji Sistemi kurulumu 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmıştı. En büyük gider kalemi olan elektriği karşılamak adına TKDK’nın yüzde 65 desteği ile soğuk hava deposunun çatısında 558 adet güneş enerji paneli kuruldu. Enerjisini kendi üreten tesisimiz, böylece üreticimizin maliyetlerini de düşürmüş oldu.”

Üreticiye her alanda tam destek

Çiftçinin ülkedeki ve dünyadaki teknolojik yenilikleri takip etmesininin önemini belirten Taban, "Bu nedenle yurt içi ve yurt dışı fuarlara geziler düzenliyoruz. İstiyoruz ki şehrimizin üreticisi en iyisini görsün, hedefini en yukarıya koysun. Tarım ve hayvancılıkta çiftçimize makina ve ekipman desteklerimiz de oluyor. İlçemizde yetiştiriciliği yapılan 60 bin dolayında küçükbaş hayvanımız için küçükbaş hayvan dezenfekte havuzu projesini hayata geçirdik. Bu proje üreticilerimizi mali ve tıbbi açıdan, hayvanlarımızı da parazit ve kene gibi haşerelerden korumakla birlikte yavru atımlarını önlemekte ve insanlara bulaşmasını da engellemektedir. Küçükbaş hayvan yıkama havuzumuz hayvancılığın olduğu tüm kırsal mahallelerimizde ücretsiz olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda şehrimizde Küçükbaş Hayvancılık Festivalleri ile hem sektöre yön veriyoruz hem de İnegöl’e has kıvırcık ırkını dünyaya tanıtıyoruz. Bu festivalde küçükbaş hayvancılığın kalbi adeta İnegöl’de atıyor. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar oluyor. Sektör profesyonellerinin buluştuğu bir organizasyon. Tarım ve hayvancılığın her alanında varız ve her alanda üreticimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Çiftçilerimizin talebi üzerine taş toplama makinesi alımı yaptık. Kırsal mahallelerimizde ücretsiz olarak kullanıma sunduğumuz aracımızla kısa sürede pek çok arazimiz taştan temizlendi. Özellikle ekipman desteğini önemsiyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmalara bakarsak; örnek kestane eğitim bahçesi, ceviz soyma makinesi, zirai ilaç dolum merkezi, yaban mersini, çilek, şeftali ve cerrah kuru fasulyesi gibi ürünleri tanıtmak adına festivaller, arı kovanı dağıtımları, tohum ve fidan dağıtımları, en doğru üretimi yapmak adına ücretsiz toprak analizi hizmeti ve eğitim seminerleri gibi pek çok alanda üreticimizi destekliyoruz" dedi.

Tarımda bilim ve teknoloji dönemi

Tarımda bilim ve teknolojiyi kullanmak istediğini belirten Alper Taban, "Bunun için iki kırsal mahallemizde geleneksel yöntemlerin yanı sıra yeni yöntemler ve tarıma yönelik bilimsel gelişmelerin de takip edileceği Tarım Kitaphaneleri oluşturduk. Aynı zamanda ülkemizde son dönemde insansız hava araçları ve drone teknolojisi her alanda kullanılıyor. Biz de bunu TARNET aracılığıyla yapılan iş birliği neticesinde şehrimizde tarımda uygulamaya başladık. Drone ile bahçe ilaçlama denemeleri yapıldı, güzel sonuçlar da aldık. Üreticilerimizi buna yönlendirmeye, teknolojik gelişmeleri şehrimize entegre etmeye devam edeceğiz. Her imkanı şehrimizde kullanarak gelişen teknolojilerle birlikte biz de gelişeceğiz” diye konuştu.