Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlediği 9. Halk Dansları Şöleni’ne İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu damga vurdu.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu 9. Halk Dansları Şöleni 8-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye’yi temsilen onur konuğu olarak İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu şölene katılım sağladı. İnegöl Belediyesi ekibi, çeşitli yörelere ait oyunlarla sahne aldığı şölende büyük beğeni topladı.

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’A TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu 9. Halk Dansları Şöleni kapsamındaki gösterilerin ilki 09 Aralık Cuma akşamı başkent Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Kongre Salonunda gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da takip ettiği gösteride, toplam 13 ekip sahne aldı. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İnegöl ve Trabzon yöre oyunları ile Kuzey Kıbrıs seyircisiyle buluştu. Aynı programda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın Türk Bayrağı motifli filografi hediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Şölen kapsamında bir diğer gösteri ise 10 Aralık Cumartesi akşamı Gazimağusa kentindeki Rauf Raif Denktaş Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşti. Toplam 8 ekibin sahne aldığı gecede İnegöl ekibi İnegöl ve Zeybek oyunları ile izleyenleri mest etti. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, ayrıca Kıbrıs çiftetellisi de sahneleyerek Kıbrıslı seyircilere büyük bir jest yaptı. Gecenin sonunda Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’ya Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa tarafından hediye takdimi yapıldı.

İNEGÖL HEYETİNDEN PROTOKOL ZİYARETLERİ

İnegöl’ü temsilen halk dansları ekibi ile birlikte Kıbrıs’a giden Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile Belediye Meclis Üyeleri; Selim Emre Aydın, Mevlüt Akbay, Fahrettin Baykan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç, aynı zamanda bir dizi ziyaretler de gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ilkinde İnegöl heyeti Başbakan Yardımcısı ve Kültür, Turizm, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bakanlık Makamında bir araya geldi. Bir diğer ziyarette ise heyet Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ile buluştu.