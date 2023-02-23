İnegöl Belediyesi, afet bölgesine sevk ettiği makine ekipman ve personellerle depremden ciddi derecede etkilenen Hatay’da rutin hizmetlerin sürdürülmesine destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde 11 ilde ciddi yıkımlar meydana geldi. Depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri de Hatay oldu. Deprem sonrası İnegöl Belediyesi bölgeye sevk ettiği makine ekipman ve personellerle şehirde rutin hizmetlerin sürdürülmesini sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında bugün Hatay’da İnegöl Belediyesi; 2 çöp arabası ve 6 personel ile Hatay’ın İskenderun ilçesinde bölgedeki Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde İskenderun şehir merkezi Bekbele Mahallesinde çöp toplama ve temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdi.

VAR GÜCÜMÜZLE HER ALANDA DESTEK SAĞLIYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Deprem anından itibaren var gücümüzle bölgede elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret ediyoruz. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları, bir yandan yemek tırımızın her gün 11 bin kişiye yemek çıkartması, bir yandan çadır kentlerin oluşturulması, bir yandan yapıların hasar tespitleri devam ederken aynı zamanda bölgede rutin belediyecilik hizmetlerinin de sürmesi gerekiyor. Özellikle temizlik önemli. Yaşam bir şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz de deprem bölgesinde her alanda elinden gelen çalışmayı ortaya koyuyor.”