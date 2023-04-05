İnegöl Belediyesi, Baykoca Çalışma Ofisinin de bulunduğu Bilişim Vadisine 3. Teknik Deneyim Ziyaretini düzenliyor. 25 Nisan’da yapılacak gezi için son başvuru tarihi 24 Nisan Salı. 60 kişi kontenjanı bulunan gezide, katılımcılar yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan çalışmalarının olgunlaştırılarak hayata geçirildiği Bilişim Vadisini keşfedecek.

Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da geleceğin güçlü Türkiye’sinin temellerini oluşturan yerli ve milli teknoloji hamlesine destek olacak projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Baykoca Proje Takımları oluşturmuştu. Tamamı gönüllü gençlerden oluşan takımlar bugüne kadar pek çok çalışmayı ortaya koyarken, gelinen son noktada “Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesinde bizde varız” sloganıyla Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde bu projelerin geliştirilmesi adına geçtiğimiz yıl İnegöl Belediyesi Baykoca Çalışma Ofisi açıldı.

AMAÇ YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE GÖRMEK

İnegöl Belediyesi, Baykoca Çalışma Ofisinin açılmasının ardından yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan çalışmalarının olgunlaştırılarak hayata geçirildiği Bilişim Vadisine Teknik Deneyim Gezileri düzenlemeye başladı. Amacı yerli ve milli teknoloji hamlesi çalışmalarına katkı sunan vizyoner projelerin bilim meraklıları ve özellikle gençler tarafından yerinde incelenmesi, teknoloji odaklı fırsat ve imkanların yerinde görülmesi, kariyer adımlarında gençlerin karar vermesine katkı sunmak ve İnegöl’ün bu alanda yaptığı çalışmalara dair farkındalık oluşturmak olan gezi, daha önce 2 defa gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Baykoca Teknoloji Ofisi 3. Teknik Deneyim Ziyareti için de kayıtlar alınmaya başladı.

SON BAŞVURU 24 NİSAN

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Bilişim Vadisi Baykoca Teknoloji Ofisi 3. Teknik Deneyim Ziyaretine katılmak isteyenlere çağrıda bulunuldu. 25 Nisan Salı günü yapılacak gezi için 24 Nisan Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabileceği belirtildi. 60 kişi kontenjanlı geziye katılmak isteyenlerin http://inegolunfikri.com/inegolunfikri/projeler/teknik-deneyim-ziyareti-basvuru-formu adresinden online başvuru formunu doldurmaları yeterli.

MURAT ERDOĞAN