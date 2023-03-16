İnegöl Belediyesi ile işçiler arasında 3 aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinde yine sonuç alınamadı. İnegöl Belediyesi, asgari ücrette yapılan artış sonrası otomatik olarak güncellenen işçi maaşlarına ek olarak , %3 oranında artış önerince işçi sendikası masadan kalkmıştı. Belediyeyi temsil eden sendika, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın deprem bölgesinde olması nedeniyle sunum yapayınca arabuluculuk sistemi devreye girdi. İşte Toplu sözleşme görüşmesindeki son gelişmeler…

İnegöl Belediyesi’ni temsil eden Yerel İş Sendikası ile İnegöl Belediyesi’nde çalışan 600 işçiyi temsil eden Hak-İş’e bağlı Hizmet İş sendikası arasında devam eden 4. toplantıda da sonuç çıkmadı.

Belediye yönetimi, asgari ücretin artması nedeniyle işçi ücretlerinin otomatik olarak güncellendiğini ve enflasyon artışlarının işçilere yansıtıldığını öne sürerek toplu iş sözleşme görüşmelerine % 3 zam önerisinde bulunmuştu.

İşçi temsilcisi Hizmet-İş sendikası, Marmara Bölgesi’nde belediyeler arasında en düşük işçi maaşlarının İnegöl Belediyesi’nde olduğunu öne sürmüş, Bursa’da yapılan toplu sözleşme anlaşmalarını masaya koymuştu.

İnegöl Belediyesi’nde ki İşçileri temsil eden Hizmet İş sendikası, en düşük işçi maaşının 14 bin 500 TL‘ye çıkarılmasını talep etti. Belediyeyi temsil eden Yerel Sen ise, hali hazırda en düşük işçi maaşı olan 11 bin 200 TL’lik maaşları 11 bin 429 TL’ye çıkarmayı önerdi.

Taraflar diğer sosyal haklar üzerinde de anlaşamadı. Edinilen bilgiye göre, işçiler ödenen yemek paralarının günlük 110 TL’ye çıkarılmasını önerirken, belediye 55 TL; yol ücretleri noktasında işçiler günlük 25 TL talep ederken belediyenin ise 18 TL’lik öneride bulunduğu belirlendi.

İki tarafın anlaştıkları tek konu ise bayram paraları oldu. Buna göre Ramazan bayramında 1000 TL, Kurban Bayramında ise 1500 TL’lik öneride mutabık kalındı. Belediyeyi temsil eden sendika bu gelişmelerin ardından işçilerin beklentilerine yönelik sunumu, Başkan Alper Taban’ın Kahraman Maraş’ta olması nedeniyle yapamadı. Böylece son toplantıda karar çıkmayınca konu arabulucuya gitti.

Kanun gereği 1 ay sürede işçi sendikası yeni bir teklifle işçileri ikna edemezse, 29 Mart’ta uyuşmazlık raporu tutulacak. Rapor Çalışma Bakanlığı’nın atadığı arabulucu ile bakanlığa iletilecek.

GREV SANDIĞI KURULUCAK

Tüm kanuni yolların tıkanması halinde işçilerin önüne sandık konulacak. İşçi sendikası tarafından kurulacak sandıkta grev yapılması oylanacak. Grev kararı çıkması halinde son sözü yine sendika verecek.

ÖRNEK GÖSTERİLEN SÖZLEŞMELER

Bu arada komşu belediyelerde toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Yenişehir Belediyesi en düşük işçi maaşını 13 bin 280 TL, Osmangazi Belediyesi en düşük işçi maaşını 13 bin 600 TL, Yıldırım Belediyesi ise en düşük işçi maaşını 13 bin 800 TL yaptı.

İnegöl Belediyesi çalışanları yapılan bu sözleşmeleri örnek gösterirken, işçilerin en son 14 bin TL’ye razı olabileceklerini ilettikleri öğrenildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın geçtiğimiz dönem grev noktasına gelen sözleşme görüşmelerini bu kez aynı noktaya taşıyıp taşımayacağı ise bu ay içerisinde belli olacak.