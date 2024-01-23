İşçiler bağlı bulundukları sendikalara başvurarak zamların iyileştirilmesini talep etti. Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile İnegöl Belediyesi işçileri arasında sadece 1000 TL’lik maaş farkı bulunuyordu. Yeni zamlarla bu fark 8 bin TL’nin üzerine çıktı.

İnegöl Belediyesi’nde çalışan yüzlerce işçi, Ocak ayında devletin açıkladığı enflasyon farkları ve belediyenin açıkladığı seyyanen zamlı maaşlarını 15 Şubat’ta alacaklar. İlk kez alacakları en düşük maaş 24 bin TL’ye yükselmişti. Bu ücret sosyal haklar dahil işçilere yatırılacak.

Ancak enflasyonun yüksek çıkması ve maaşların erimesi üzerine Türkiye genelinde belediyeler sendikalarla tekrar masaya oturarak en düşük maaşları 30 bin TL’nin üzerine çıkardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise en düşük işçi maaşını 32 bin 250 TL’ye çıkardı. Rekor zamla 10 bin 357 işçi 2024 yılında büyük bir sevinç yaşadı.

Art arda açıklanan zamlar İnegöl’de ki belediye işçilerini de harekete geçirdi. Henüz Ocak’ta yapılan zamları almadan sendikaya başvuran işçiler İnegöl Belediyesi’nden işçi ücretlerine zam yapmasını talep etti. İşçileri dinleyen sendika yönetimi ek protokol yazısı gönderdi. İnegöl Belediyesi’ne gönderilen yazıda işçi maaşlarının çok düşük kaldığı, maaşların enflasyon karşısında eridiği belirtilerek, ücretlerin artmasını talep etti.

Edinilen bilgiye göre asgari ücrete yapılan %49.5’luk zammın ardından yevmiye ücretlerinin asgari ücretin altında kalması nedeniyle arada ki farkın zam olarak maaşlara yansıtıldığı ancak sosyal yardım ücretlerinde refah payı uygulanmadığı belirtildi. Zammın düşük kaldığı dile getirilen yazıda, belediye ile zam görüşmesi yapılması talebinde bulunuldu.

Belediye işçileri daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi işçileri arasında sadece 1000 TL’lik fark olduğunu ve bu farkın bugün 8 bin TL’nin üzerine çıktığını belirttiler. Bu farkın yine eskisi gibi kapatılmasını isteyen işçilerin beklentisi ise 5-6 bin TL seviyesinde ek seyyanen zam yapılması.

İnegöl Belediyesi’nin ek zam talebine nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu olurken, işçilerin heyecanlı bekleyişi ise sürüyor.