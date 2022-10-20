İnegöl Belediyesi, 06 Kasım’da gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Maratonu Halk koşusuna bu yıl 125 kişi götürecek. Maratona katılmak isteyenler için kayıtlar 21 Ekim itibariyle başlayıp, 03 Kasım’da sona erecek.

Bu yıl 44’üncüsü düzenlenecek olan N Kolay İstanbul Maratonu, 06 Kasım Pazar günü sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek. 30 bin kişinin katılacağı koşuya İnegöl Belediyesi de 125 kişiyi ücretsiz olarak götürecek.

İLK BAŞVURU ONLİNE OLARAK YAPILACAK

N kolay İstanbul Maratonu kayıtlarına ilişkin İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her yıl düzenli olarak yapılan N Kolay İstanbul Maratonu, bu yıl 30 bin kişinin katılımıyla yapılacak. N Kolay İstanbul Maratonu halk koşusuna katılmak isteyen vatandaşlarımız, öncelikle kayıtlarını İnternet üzerinden https://event.spor.istanbul/register.aspx adresi üzerinden yapacak. Spor İstanbul sitesine üye girişi yapıldıktan sonra, N Kolay 44. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kaydı yapılması gerekiyor. Kategori halk koşusu seçildikten sonra lokasyon seç bölümünden ‘Pendik Kurtköy’ seçilecek. Spor Kompleksi Harman Dere Reyhan Cad. No:58 34912 Pendik İstanbul lokasyonu seçilecek.”

BAŞVURU YAPILIP BELEDİYE SPOR SALONUNA KAYIT YAPTIRILACAK

“Bu yıl halk koşusu 30 bin kişi ile sınırlı tutulacağından, 03.11 2022 Perşembe günü saat 16.00’a kadar 125 kişi ile sınırlı tutulacak kayıtlarımız için https://event.spor.istanbul/register.aspx adresine girip üye işlemleri yapılacak. N Kolay 44. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kaydı yapılıp göğüs numarası alabilmek için lokasyon seçiminde Pendik Kurtköy seçilecek. Daha sonra kimlik fotokopisi ile Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Belediye Spor Salonumuza gelip araçlarımızdan yararlanabilmek ve toplu kayıt yapıp göğüs numarası alınabilmesi için form doldurup kimliğinizi ibraz etmeniz, kaydınızı bu şekilde sonlandırmanız gerekmektedir.”

İnegöl’den 125 kişinin katılabileceği İstanbul Maratonu için detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne 0224 713 90 20 no’lu telefondan ulaşarak bilgi alabilecekleri ifade edildi. Başvurular 03 Kasım’a kadar mesai saatleri içerisinde Belediye Spor Salonuna yapılacak.