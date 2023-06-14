Kurban Bayramı öncesi ve bayram süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, tüm birimlerin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Başkan Taban, kesim alanlarından Pazar yerlerine, berberlerin çalışma düzeninden halk otobüslerine ve ulaşımda yapılacak düzenlemelere kadar tüm hazırlıkları açıkladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurban Bayramı öncesi belediyenin hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Durmuş Aydın, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer, Veteriner İşleri Müdürü Yahya Kani ve Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş’un da katıldığı basın toplantısında bayram hazırlıklarına ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

BAŞKAN TABAN’DAN YKS HATIRLATMASI

Belediye encümen salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında bayram hazırlıkları öncesi hafta sonu yapılacak YKS sınavı hakkında hatırlatma yapan Başkan Alper Taban, “Bugün Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarımızı kamuoyu ile paylaşmak adına bir araya geldik. Ancak öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavı gerçekleşecek. Bundan dolayı da özellikle vatandaşlarımızdan gürültü oluşturacak konularda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bunlarla ilgili gerek zabıtamız gerekse de emniyet ve jandarma ekiplerimiz tedbirlerini aldılar. Ancak vatandaşlarımızın da evlatlarımızın çıktığı bu zorlu süreçte onlara katkı sunmak adına hassas olmaya davet ediyorum” dedi.

KALDIRIM SERBESTİSİ 17 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kaldığını da dile getiren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Şimdiden ben herkesin bayramını tebrik ediyorum. Tabi bu arada hükümetimiz de özellikle bayram tatilini 9 güne çıkararak vatandaşlarımızın bundan dolu dolu istifade etmesini sağladılar. Bu noktada her dönem olduğu gibi belediyemizin birtakım hazırlıkları oluyor. Bugün bunları duyurmak adına buradayız. Özellikle bayram öncesi esnaflarımızı ilgilendiren husus, satışlarını yapabilmek. Ticaretlerini devam ettirebilmeleri ve vatandaşların da bundan istifade etmesi konusu… Kaldırım işgalleriyle ilgili her bayram olduğu gibi bu bayramda da esnekliğimiz olacak. 17 Haziran Cumartesi gününden itibaren esnaflarımız kendi kapısının önünde özellikle yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde, kendi iştigal konusuyla ilgili satışlarını yapabilecekler. Bu uygulama bayramın birinci gününe kadar devam edecek.”

ÇARŞI İÇİ SON 4 GÜN TRAFİĞE KAPATILACAK

“Bazı bölgelerde trafik düzenlemeleri yapıyoruz. 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren bu kapsamda çarşı içini araç trafiğine tamamen kapatıyoruz. Yine bayramın birinci gününe kadar bu uygulama yapılıyor. Burada da amaç vatandaşların yaya olarak daha rahat şekilde alışverişlerini yapabilmeleri.”

BAYRAM ÖNCESİ KURULACAK PAZARLAR

“Bayram öncesi semt pazarlarıyla ilgili de düzenlemelerimiz var. 26 Haziran Pazartesi günü Pazartesi Pazarı kendi gününde kurulacak. Mer-Pa pazarımızda da ilave olarak kıyafet ağırlıklı bir Pazar kurulmuş olacak. 27 Haziran Salı günü de Alanyurt semt pazarı kendi gününde açık ve ilave olarak Mer-Pa da hem sebze meyve hem de kıyafet alanında açık olacak. Bunların dışında bayram süresince 28-29-30 Haziran ve 01 Temmuz’da tüm pazarlar kapalı olacak.”

HAYVAN PAZARINA GİDEN HALK OTOBÜSLERİ

“Ulaşım başlığı altında İNULAŞ’ın yeterli sayıda normal seyir ve seferleri devam ediyor olacak. Fakat BURULAŞ şu anda bayram süresince ulaşımda ücretsiz bir ulaşım olup olmayacağı yönünde açıklama yapmadı. Bu ilerleyen günlerde belli olacak. Şehir dışında kalan hayvan pazarımıza da ulaşım noktasında 612, 612/D ve 612/T nolu otobüsler gidiyor. Bu seferlerimiz başladı ve bayramın birinci günü de dahil olmak üzere devam edecek.”

NÖBETÇİ FIRINLAR BELİRLENECEK

“Bayramda Fırıncılar Odası’nın belirlediği nöbetçi fırınlar açık olacak. Bunların bilgilerini ilerleyen dönemde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Yine vatandaşlarımız 153 Çözüm Merkezimizden öğrenebilirler.”

KIYMA ÇEKİMİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

“Kıyma çekim konusu da Kurban Bayramı olması nedeniyle önemli. İzinsiz ve sağlıksız koşullarda bu tür işlerin yapıldığını görebiliyoruz. Bu noktada hem ihbar noktasında bizlere yardımcı olunması hem de bizler de kendi tespitlerimiz noktasında fırsat vermeyeceğimizi ifade etmiş olalım. Çünkü bu işler için yetkin olanlar kasaplar ve belgesini almış yetkili kurum ve kuruluşlar.”

DENETİMLER ARTACAK

“Bu süreçte denetimlerimiz artarak devam edecek. Tüm zabıta birimimiz teyakkuzda olacak. Sahada daha çok araç ve insanların olduğu bir döneme girdiğimizden 7/24 esaslı bayram da dahil olmak üzere sahada olacağız.”

BERBER VE KUAFÖRLERE BAYRAM DÜZENLEMESİ

“Berber ve kuaförlerle ilgili düzenlemeler var. Erkek berberleri normalde Pazar günleri kapalı. Ancak 25 Haziran Pazar günü bayram nedeniyle açık olacaklar. Bayan kuaförleri de normalde Salı günleri kapalı ancak 20-27 Haziran tarihlerinde açık olacaklar. Kapanış saatleri de 24-30 Haziran tarihleri arasında bayram nedeniyle 22.30’dan 01.00’a uzatıldı.”

7 ADET PLANLI KESİM ALANI OLUŞTURULDU

“Kurban kesimiyle alakalı belirlenmiş 7 adet planlı kesim alanı var. Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı, Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri, Alanyurt Kapalı Pazar Yeri, Akhisar Kapalı Pazar Yeri, Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü, Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü ve Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümü. Vatandaşlarımız tüm soru ve talepleriyle ilgili de yine 153 Çözüm Merkezimizi arayabilir. Örneğin kurban atıklarının alınmasıyla ilgili de müracaat edebilirler. Arkadaşlarımız bayramın 1’inci ve 2’nci günü kurban atıklarını adreslerden toplayacaklar. Tabi bunların mutlaka poşetlenmiş ve ağızlarının bağlanmış olması gerekiyor. Bayramın 3’üncü ve 4’üncü günü de rutin çöp toplama hizmetleri devam ediyor olacak.”

KAÇAN KURBANLIKLAR İÇİN EKİP HAZIR

“Bayramda kurbanlıkların kaçırılması durumları olabiliyor. Kesim esnasındaki bu aksaklıklarla ilgili de 153 Çözüm Merkezimizi vatandaşlarımız arayarak destek isteyebilirler. Kaçan kurbanlıklarla ilgili ekiplerimiz de hazır olacak.”

KURBAN BAĞIŞI VE KARDEŞİME KURBAN OLSUN PROJESİ BAŞLATILDI

“Umuteli Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzün de bir dizi çalışması var. Biliyorsunuz vatandaşlarımıza kartlar vererek alışverişlerini kendi tercihlerine göre yapmalarını sağladık. Anlaşmalı 25 markette kullanılabiliyor. Sıcak yemek desteği devam ediyor. Ev temizliği noktasında çalışmalar devam ediyor. Depremzede ailelerimizin de talep ve isteklerine gücümüz nispetinde destek olmaya devam ediyoruz. Bir de Umuteli Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzün “Kardeşime Kurban Olsun” projesi var. Bu kapsamda da Umuteli iban numaralarına 1000 TL yatırarak vatandaşlarımız et bağışında bulunabilirler. Bunun yanı sıra ben bir kurban almak istiyorum derse vatandaşlarımız bunun için de 7500 TL kurban bedeli belirlenmiş durumda. Bayramlar paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı günlerdir. Dolayısıyla bu alanda da destek olmak isteyenler Umuteli Derneğimiz üzerinden yardımlarını gerçekleştirebilirler.”

“Bu duygu ve düşüncelerle ben inşallah güzel bir bayram geçirmeyi cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”

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