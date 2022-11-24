Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi bünyesinde farklı birimlerde görev yapan 84 öğretmenle öğle yemeğinde bir araya geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen buluşmada, bu özel gün anısına pasta kesimi ve hediye takdimleri de gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik unvanını kabul ettiği 24 Kasım tarihi, ülkemizde 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bugün tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İnegöl Belediyesi kendi bünyesinde hizmet veren öğretmenleri de unutmadı. İnegöl Belediyesi’nin; İNESMEK kurslarında, Spor İşleri Müdürlüğünün spor okullarında, Gençlik Merkezinin sanat kurslarında, Beşinci Mevsim Kreşinde ve Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde görev yapan 84 öğretmen için Gastro İnegöl’de kutlama programı düzenlendi.

“ÇOK ÖZEL BİR GÖREV İCRA EDİYORSUNUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban, öğle yemeğinde İnegöl Belediyesi öğretmenleriyle bir araya geldi. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan kutlamada, öğretmenler günü programı Gastro İnegöl’ün eşsiz lezzetleriyle tatlandı. Yemek sonrası İnegöl Belediyesi öğretmenlerine hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, “Bugün 24 Kasım. Başta burada bizimle birlikte olan tüm öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. İnegöl Belediyemizin öğretmen kadrosu burada. 84 kişilik bir öğretmen kadromuz var kurumumuzda. Sizler çok özel bir görev icra ediyorsunuz. Pırıl pırıl bir kadromuz var. Her biriniz birbirinden kıymetlisiniz bizim gözümüzde. Ben bundan kıvanç duyuyorum. Gösterdiğiniz ilgi, alaka ve gayretten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü özelinde bir araya geldik ama gönüllerimiz her zaman bir bunu bilmenizi isterim. Aramızda farklı farklı birimlerde görevli öğretmenlerimiz var. Ama hepiniz aynı bütüne hizmet ediyorsunuz. Ortak paydamız İnegöl. Şahsımda da dahil olmak üzere şehrimize, bu şehirde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlere sağlıklı ömürler diliyor nice 24 Kasımlara erişmenizi temenni ediyorum” dedi.

Konuşma sonrası öğretmenlerle birlikte günün anısına pasta kesimi de yapılırken, Başkan Taban öğretmenlere hediye takdiminde de bulundu.