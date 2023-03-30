İnegöl Belediyesi, özel güvenlik görevlisi ve büro temizliği alanında çalışacak 7 personel alımı yapılacağını duyurdu. Son başvuru 04 Nisan 2023 olarak açıklandı.

İnegöl Belediyesi, kurum bünyesinde silahlı ve silahsız özel güvenlik ile büro temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 04 Nisan 2023 Salı gününe kadar alınacağı, 6 güvenlik görevlisi ile 1 büro temizlik personeli olmak üzere toplam 7 personel istihdam edileceği açıklandı.

SON BAŞVURU 04 NİSAN

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında; 6 silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi ve 1 büro temizlik personeli olmak üzere toplam 7 kişi istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 04 Nisan 2023 Salı günü 17.00’a kadar Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No:9-A/1 adresinde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi adresine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız da 0224 713 19 10 no’lu telefondan bilgi alabilirler.”

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda her iki alım için aranan genel şartlar ise; herhangi bir sağlık sorunu olmaması, İnegöl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, vardiyalı ve esnek çalışmaya uygun olmak. Ayrıca başvuruların 1 adet fotoğraf ile yapılacağı da belirtildi.

ÖZEL GÜVENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Silahlı silahsız özel güvenlik görevlisi alımı için ayrıca; güvenlik görevlisi sertifika ve belgesine sahip olmak, askerlik ile ilişiği olmamak, 30 yaşını aşmamış olmak, en az 2 yıllık Yüksek Okul Mezunu olmak (tercihen fakülte mezunu olmak), kişisel hijyen ve imajına dikkat eden, iletişim becerisi yüksek, diksiyonu düzgün olmak, temsil, karşılama ve ağırlama konularında yetkin olmak, en az 1.75 cm boyunca olmak, boy kilo endeksi (+) (-)10 olmak.

BÜRO TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

Büro temizlik personeli alımı için aranan ayrıca şartlar ise; 35 yaşını aşmamış olmak, tercihen en az lise mezunu olmak, tercihen alanında denetime sahip olmak ve tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak.